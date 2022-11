Beschietingen in Loehansk, volgens Zelensky 400 aanvallen

De afgelopen week hebben intense gevechten plaatsgevonden in de oblast Loehansk in het oosten van Oekraïne, meldt het Britse ministerie van Defensie maandag in een dagelijkse update over de oorlog. De gevechten concentreerden zich vooral rond de stad Svatove, die als belangrijk centrum in Loehansk nu „hoogstwaarschijnlijk een politieke prioriteit” is van Moskou, aldus de Britten.

Rusland trok zich twee weken geleden terug uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson en richtte zich vervolgens op de verdediging van de frontlinie in het oosten. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei afgelopen weekend dat Rusland de troepen in Loehansk versterkt en dat er zondag in de Donbas-regio bijna vierhonderd Russische aanvallen zijn uitgevoerd op Oekraïne. „Het aantal Russische beschietingen blijft helaas extreem hoog”, aldus de president zondag in een televisietoespraak.

Zelensky beweerde ook dat zijn militairen in Loehansk langzaam vooruit bewegen, maar hij gaf daarbij geen verdere details. Volgens Britse inlichtingen worden de verdedigingsposities van Rusland „vrijwel zeker” gedeeltelijk bemand door slecht opgeleide gemobiliseerde reservisten. „Zowel de Russische defensieve als de offensieve capaciteit wordt nog steeds belemmerd door ernstige tekorten aan munitie en geschoold personeel”, meldt het ministerie.