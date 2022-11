NRC ‘onzorgvuldig’ bij publicatie over boek Anne Frank

NRC heeft onzorgvuldig gehandeld bij de publicatie van het eerste artikel over het boek Het verraad van Anne Frank. Dat heeft de Raad voor de Journalistiek vrijdag geoordeeld. De krant heeft in een artikel op maandag 17 januari onvoldoende afstand genomen van de conclusie dat volgens een onderzoeksteam „zeer waarschijnlijk” de Joodse notaris Arnold van den Bergh de Duitse bezetter in 1944 heeft gewezen op de schuilplaats van de familie Frank aan de Prinsengracht. Twee nabestaanden van Van den Bergh hebben afgelopen juni een klacht ingediend, nadat NRC afgelopen voorjaar niet bereid bleek tot rectificatie.

NRC en drie andere media hadden een embargo bij uitgever Ambo Anthos ondertekend om niet voor 17 januari naar buiten te treden, ook niet om externe expertise aan te wenden. De conclusie over Van den Bergh werd, daags na verschijning van de eerste artikelen over het onderzoek, door verschillende gespecialiseerde historici als onhoudbaar beoordeeld. Nadat in een team van deskundigen in maart een zeer kritisch rapport publiceerden over Het verraad van Anne Frank is de Nederlandstalige versie van het boek uit de handel genomen.

De Raad voor de Journalistiek oordeelt dat NRC extra gewicht heeft toegekend aan het onderzoek door taalgebruik, maatvoering (voorpagina en belangrijkste nieuwsverhaal die dag) en het getoonde beeld (foto’s van een onderzoeksruimte). „Het gaat in dit geval om een zeer beladen onderwerp, met een verdachte die zich niet meer kan verdedigen, waarbij bijzondere zorgvuldigheid moet worden betracht”, stelt de raad.

NRC-hoofdredacteur René Moerland stelt in een reactie dat „we gevoelig zijn voor de conclusie van de Raad dat NRC te weinig distantie heeft gehouden in bepaalde onderdelen van ons eerste artikel over dit boek. Die distantie was voor ons belangrijk en moet in elk opzicht duidelijk zijn. Dat is hier onvoldoende gelukt, zowel in sommige bewoordingen als in presentatie.”

Slagen om de arm

NRC voerde bij de raad onder meer aan dat het artikel voldoende slagen om de arm bevatte en dat de kwalificatie ‘grondig onderzoek’ op het moment van publicatie verdedigbaar was. Op deze punten stelt de raad NRC in het ongelijk. Zowel online onder het gewraakte artikel als in de papieren krant van woensdag zal NRC het oordeel samengevat weergeven.

De twee nazaten van Van den Bergh hebben uitgelegd waarom ze vergelijkbare publicaties in Het Parool en de Volkskrant niet hebben aangevochten. Ze zijn abonnee van NRC en het voeren van drie procedures was ondoenlijk. Ze stelden er vanuit te gaan dat deze media zich dit oordeel zullen aantrekken en gepast reageren.

Lees het commentaar van NRC van 19 januari 2022: Aanwijzing van de verrader was achteraf toch iets te wankel

Volgens de Raad voor de Journalistiek doet de kritische reflectie op de eigen presentatie van het nieuws en meer genuanceerde berichten daags na verschijning niet af aan de onzorgvuldigheid van de eerste publicatie. Wel heeft NRC zich in de klachtenprocedure correct opgesteld en is de krant niet te verwijten aan de verspreiding van een antisemitisch vooroordeel te hebben bijgedragen, zoals de nabestaanden van Van den Bergh in hun klacht aandroegen. Het oordeel over de gehele klacht luidt daarom: ‘deels onzorgvuldig’. (NRC)