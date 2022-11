Na Vattenfall verhoogt ook Essent zijn energietarieven per 1 januari

De energieprijzen van Essent gaan vanaf 1 januari omhoog, meldt het energiebedrijf maandag. Energieleverancier Vattenfall kondigde vorige week al een prijsverhoging aan, die ook volgend jaar ingaat.

Als redenen voor de prijsverhoging noemt Essent gestegen belastingen en hoge gasprijzen. De gasprijzen zijn de afgelopen maanden juist gedaald, maar volgens een woordvoerder van Essent is dat pas later merkbaar onder consumenten. „Wij moeten altijd drie maanden van tevoren inkopen, en zitten daarom niet altijd op de scherpste prijs.”

De maandelijkse energierekening wordt 174 euro hoger voor een huishouden dat 2.900 kilowattuur stroom en 1.200 kuub gas gebruikt, iets meer dan het gemiddelde. Maar dankzij het prijsplafond dat volgend jaar ingaat betaalt dat huishouden juist 77 euro per maand minder. De precieze prijsstijging bij Vattenfall is nog niet bekend.

Redelijke tarieven

Het prijsplafond wekte de zorg dat energieleveranciers hun prijzen flink omhoog zouden gooien, omdat de overheid toch grotendeels betaalt. De Essent-woordvoerder snapt dat haar bedrijf die indruk wekt, maar houdt vol dat de prijsstijging redelijk is. „We moeten onze tarieven altijd aan de Autoriteit Consument en Markt voorleggen, die bepaalt of ze bij de markt passen.”

Dat ligt iets ingewikkelder, zegt een woordvoerder van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). „Alle leveranciers zijn verplicht om hun tarieven en tariefswijzigingen aan ons door te geven. Dat zijn er 27.000 per jaar. Wij houden inderdaad toezicht op de redelijkheid van de tarieven, maar we kunnen ze niet allemaal controleren.”

Eerst legt de ACM de tariefwijziging langs een model om te kijken of het afwijkt van de verwachtingen, legt de woordvoerder uit, en als dat zo is doet de autoriteit extra onderzoek. De ACM is al aan het kijken naar de prijsverhoging van Vattenfall, maar kan nog niets zeggen over die van Essent.

Lees ook Wat moet de staat doen, en wat de markt?