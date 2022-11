Moeizaam begin voor Oranje met ‘efficiënte’ zege op Senegal

Was het wel zo slim van Louis van Gaal om een generatie internationals waarvan de meesten nooit een WK speelden, uit te roepen tot kanshebber voor de titel? Het Oranje met de boegbeelden Virgil van Dijk, Frenkie de Jong en Memphis Depay maakte tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Senegal (2-0) geen grootse indruk. Van Gaal sprak van „een efficiënte” overwinning in het Al Thumama-stadion in Doha. De doelpunten van Cody Gakpo en Davy Klaassen zorgden vooral voor opluchting bij het Nederlands elftal en het aanwezige kleine legioen.

Het had er veel van weg dat Van Gaal de afgelopen tijd wat al te bewust keer op keer benoemde dat dit „zijn beste selectie ooit” is. Een zeer volwassen groep, die zelf verantwoordelijkheid pakte. Zijn eigen aanvoerder aanwees en niet veel sturing behoefde. Bovendien waren ze hongerig en stonden ze allemaal achter zijn visie. Dat was althans de boodschap van Van Gaal.

Is het allemaal werkelijk waar? Was de wens de vader van de gedachte van een bondscoach die zelf zó graag wereldkampioen wil worden? Of gebruikte Van Gaal het als een frame om een positieve sfeer rondom Oranje te creëren? Nodig op het WK in Qatar dat in Nederland vanwege het schenden van mensenrechten onder vuur ligt? Net zoals Van Gaal het spelsysteem – doelbewust door hem als 1-3-4-3 betiteld – afschildert als aanvallend om kritiek op een ‘on-Hollandse stijl met vijf verdedigers’, zoals bij het WK in 2014 in Brazilië, nu te voorkomen.

Afrikaans kampioen

Oranje als een van de favorieten voor de wereldbeker, met een elftal dat aantrekkelijk voetbal speelt. Zo begon Oranje met totaal andere verwachtingen aan het WK dan acht jaar geleden. Tot verrassing van alles en iedereen steeg Oranje destijds met Arjen Robben als wereldster boven zichzelf uit en behaalde de derde plaats.

Van Gaal gaat nu dus voor meer. Maar hoe realistisch is dat op een WK met grootmachten als Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Duitsland? Landen met voetballers die een WK, een EK of een Copa América wonnen. Senegal trad tegen Nederland aan als Afrikaans kampioen. Ze deden nauwelijks onder voor Oranje en konden als excuus aanvoeren dat hun ster Sadio Mané met een blessure ontbreekt. Volgens bondscoach Aliou Cissé gaf de score de verhoudingen niet goed weer. „De wedstrijd was in balans.”

Bij Oranje is Virgil van Dijk in alles de geboren leider van Oranje. Hoewel hij tegen Senegal zijn vijftigste interland speelde, debuteerde de 31-jarige verdediger van Liverpool FC op een eindtoernooi. Van Dijk ontbrak vorig jaar op het teleurstellend verlopen EK vanwege een knieblessure.

In de aanloop naar de wedstrijd tegen Senegal moesten Oranje en Van Dijk een pijnlijke nederlaag slikken. De KNVB maakte via een persbericht bekend dat de captain de OneLove-band niet zou dragen. Dat was in de weken voor het WK aangekondigd om te laten zien dat Oranje tegen alle vormen van discriminatie is. Van Dijk had hiermee, net als de aanvoerders van Engeland, Wales, België, Zwitserland, Duitsland en Denemarken in Qatar, een statement willen maken. Toen de FIFA op maandag met een gele kaart dreigde, werd de actie afgeblazen. Dat was het Oranje niet waard, bevestigde Van Gaal. „Nee, we gaan niet beginnen als de aanvoerder geel krijgt. Ik denk dat de mensen zich af moeten vragen of dit wel een goede actie van de FIFA is”, stelde de bondscoach, die verder niet over politieke kwesties wilde praten.

Het intrekken van de actie leverde vragen op bij de Commissie Mijnals, die de diversiteit in het Nederlandse voetbal moet bevorderen. „We zijn teleurgesteld”, stelde commissielid Jeroen Visscher. „We begrijpen dat de focus op het voetbal ligt, maar hebben de KNVB opgeroepen om samen met de andere landen met een krachtig gezamenlijk statement te komen.”

Positie van outsider

Het zou wellicht verstandiger zijn geweest als Oranje bij deze actie een iets afwachtender houding had aangenomen. Zoals Van Gaal er op het WK de komende wedstrijden beter aan zou doen dit Oranje in een positie van outsider te manoeuvreren. Dan kan deze lichting internationals zich verder zonder torenhoge verwachtingen aan de wereld presenteren. Want naast Van Dijk, Frenkie de Jong en Depay zijn de meeste Nederlandse spelers onbekenden voor het grote publiek. Van Gaal stelde met Andries Noppert zelfs een debuterende doelman op. De keeper van SC Heerenveen kon op een uitstekend debuut terugkijken. Net als de scorende Cody Gakpo, die zijn eerste WK speelt.

Het paste in de lijn van Van Gaal om met zijn opstelling te verrassen. Naast Noppert koos hij achterin voor Matthijs de Ligt in plaats van Jurriën Timber („vanwege de fysieke kracht van Senegal”), gaf hij aan Steven Berghuis de voorkeur boven Teun Koopmeiners („vanwege een gebrek aan creativiteit door het ontbreken van Depay”) en stond Vincent Janssen zoals aangekondigd in de spits. Oranje speelde een uur lang zonder voorin grote kansen af te dwingen.

Van Gaal probeerde met het inbrengen van Depay en later Davy Klaassen wat te forceren. Dat lukte. Met dank aan Gakpo die na een prachtige assist van Frenkie de Jong in de 84ste minuut raak kopte. Klaassen zorgde ver in de blessuretijd voor een efficiënte zege.