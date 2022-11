Met tweedehandscadeau naar een kinderfeestje?

Moeder: „Wij proberen zo duurzaam mogelijk te leven: we eten geen vlees en vliegen al jaren niet meer. Kleding en elektronica koop ik tweedehands. Nu hebben onze drie kinderen (5, 8 en 10) regelmatig partijtjes. Het liefst geef ik dan een ervaring als cadeau in plaats van nieuwe spullen. Bijvoorbeeld samen naar de bioscoop.

Ik zou het ook tof vinden om iets tweedehands te geven. Wij geven onze eigen kinderen graag tweedehandscadeaus, zoals een spel, lego of een boek. Of we geven ze iets nuttigs, een nieuwe trui bijvoorbeeld. Maar ik vrees dat anderen dat niet normaal vinden, en wil onze principes ook niet te ver doorvoeren of een statement maken richting andere gezinnen. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?”

Informeren

Arjen Wals: „Het kan heel mooi zijn iets te geven dat al gebruikt is. Daarmee verlengt u de levensduur van iets en worden meer mensen er gelukkig mee gemaakt. Toch is het goed dat u dit duurzaamheidsprincipe niet klakkeloos hanteert over de hoofden van uw kinderen.

Arjen Wals is hoogleraar transformatief leren voor sociaal-ecologische duurzaamheid aan de Universiteit Wageningen.

„Ik zou eerst het gesprek aangaan met de ouders van de vriendjes en vriendinnetjes over cadeautjes geven, zodat wat ‘normaal’ is een beetje kan verschuiven. Zo kunnen jullie onderling afspreken dat als er iets tweedehands wordt gegeven, de ouder van het ontvangende kind daar positief op reageert in plaats van met ‘Wat gek dat het al gebruikt is.’

„Betrek uw kinderen nadrukkelijk bij wat ze zelf het liefst zouden geven. Zij kennen de normen binnen de groep. Er is geen man overboord als uw kind voor de jarige iets nieuws wil kopen. Jullie doen al zoveel op het gebied van duurzaamheid. Bovendien wilt u ook niet dat uw kinderen een aversie krijgen tegen ‘dat tweedehandsgedoe’.

„Een ervaring geven is sowieso een heel goede oplossing. Betrek het kind dat naar het feestje gaat bij welke ervaring dat moet zijn. Besteed aandacht aan hoe u de ervaring inpakt, kleed het een beetje aan zodat het een belevenis is om het uit te pakken. Met iets meer werk heeft u dan een echt leuk cadeau gegeven. De kern van een goed cadeau is uiteindelijk moeite willen doen voor de ander.”

Gun ze ook nieuwe spullen

Stijn Sieckelinck: „U besteedt in uw opvoeding terecht aandacht aan deze problematiek. Om de wereld bewoonbaar te houden voor acht miljard mensen, onder wie uw kinderen, zijn er grenzen aan groei nodig. Minder en bewuster consumeren maakt daarvan deel uit. Maar u voelt terecht ook dat uw kinderen geen instrumenten mogen zijn van uw eigen idealen. Daarom is het goed om enkele pedagogische noties in acht te nemen.

Stijn Sieckelinck is opvoedfilosoof en lector jongerenwerk aan de Hogeschool van Amsterdam.

„Uw eigen of andermans kinderen vinden het prima om spulletjes cadeau te krijgen die al eens gebruikt zijn, zolang ze maar schoon, volledig en intact zijn. Dus ook met de instructie of de spelregels. Ze waarderen het wanneer er een nieuwe verpakking is geknutseld omdat de originele verpakking ontbreekt. Geef er een kaartje bij om het nog persoonlijker en zelfs exclusiever te maken.

„Maar kinderen willen ook wel eens gloednieuwe spulletjes, en niet alleen afgedankte. Gun ze die, als wisselgeld om idealen te verwezenlijken. Dan hou je tegelijk rekening met elkaar en help je bouwen aan een hoopvolle toekomst voor ons allen.

„Praat met uw kinderen over duurzaam leven. Licht uw keuzes voor vakantie, voeding, transport en consumptie zoveel mogelijk toe, zodat ze leren welke afwegingen gemaakt worden. Sta daarbij ook open voor hun ideeën en verlangens.”