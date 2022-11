‘Matthijs van Nieuwkerk verbreekt banden met BNNVARA’

Matthijs van Nieuwkerk zegt per direct te stoppen met zijn werkzaamheden bij BNNVARA. Dat heeft hij maandag aan persbureau ANP laten weten. De presentator en televisiemaker zegt de „banden te verbreken” met de omroep, omdat hij vindt dat een samenwerking onmogelijk is als zijn werkgever „openlijk twijfelt aan [zijn] oprechtheid”. Van Nieuwkerk en BNNVARA waren nog niet bereikbaar voor NRC.

Van Nieuwkerk kwam afgelopen weekend in opspraak nadat de Volkskrant een uitgebreid artikel publiceerde waarin oud-medewerkers van het populaire televisieprogramma De Wereld Draait Door een boekje opendeden over de werkcultuur achter de schermen van het programma. Van Nieuwkerk zou in zijn tijd bij de talkshow tussen 2005 en 2020 extreme woede-uitbarstingen hebben gehad en collega’s publiekelijk zijn afvallen.

„Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden”, zegt Van Nieuwkerk, die voorlopig zijn werk neerlegt. „Schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat De Wereld Draait Door, toch mijn levenswerk, wankelt.” De presentator zegt de komende periode „tot bezinning” te willen komen.