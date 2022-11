Kabinet moet op zoek naar 7,5 miljard euro om kosten voor energiemaatregelen te dekken

Het kabinet verwacht komend voorjaar een gat in de begroting van 7,5 miljard euro. Dat komt onder meer door de maatregelen die zijn genomen voor het energieplafond en de kosten die zijn gemaakt om de energierekening betaalbaar te houden voor mkb’ers die veel gebruik maken van stroom. Dat meldt minister Sigrid Kaag (Financiën, D66) maandag in een brief over de Najaarsnota aan de Tweede Kamer. De komende maanden wil het kabinet op zoek naar een oplossing voor de extra uitgaven.

Het prijsplafond voor stroom en gas voor huishoudens gaat naar schatting 11,2 miljard euro kosten. De steun voor mkb’ers 1,65 miljard euro. Een deel van die uitgaven verwacht het kabinet te dekken door sommige energiebedrijven extra te belasten. Zo hoopt Kaag 3,2 miljard euro extra aan inkomsten te kunnen innen door een solidariteitsbijdrage te heffen over winsten in de fossiele sector in 2022. Daarnaast komt er een extra heffing voor producenten die elektriciteit opwekken met zon, wind en nucleaire techniek. Zij maken, nu de elektriciteitsprijs zo hoog is, met lage kosten grote winsten. Het is nog niet bekend hoeveel geld dat op kan leveren.

Oplopende rente

Naast de extra uitgaven voor de energiemaatregelen kampt het kabinet ook met een oplopende rente op de staatsschuld. Daardoor nemen de rente-uitgaven van de overheid toe. Dit kan oplopen naar 5,8 tot bijna 9,2 miljard euro per jaar. Anders dan de energiemaatregelen zijn dat structurele kosten. Het kabinet besluit in het voorjaar hoe het de rente-uitgaven wil gaan betalen.

Kaag meldt ook een meevaller in haar brief: veel ministeries hebben afgelopen jaar minder geld uitgegeven dan begroot. Dat kwam bijvoorbeeld doordat gepland werk niet kon worden uitgevoerd omdat er geen personeel te vinden was. Of omdat er minder geld nodig was dan verwacht, bijvoorbeeld als er minder subsidies werden aangevraagd. Daarmee is in totaal 2,7 miljard euro bespaard.

