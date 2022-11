John kocht zijn droomauto

Zelfstandig HR-adviseur/mediator John Slingerland (68, centraal) showde op 17 september 1983 zijn Saab 99 aan neefje Jacob Jan Brouwer (41, psychiatrisch verpleegkundige) en nichtje Mascha Brouwer (43, jeugd-hulpwerker) op de Korte Dwarsweg in Ouderkerk aan de Amstel.

„Dolgelukkig was ik. Na drie jaar werken voor Ballast Nedam in Saoedi-Arabië was ik net terug in Nederland. Contact met mijn familie was via brieven verlopen. Zo had ik mijn tweelingbroer Ton geschreven over een bezoek aan een Saoedische automarkt. Ik stuurde een foto mee en vertelde dat er geen levertijd was: je kon nieuwe auto’s direct meenemen, destijds bijzonder. Wij kwamen uit Sassenheim: een gezin van tien kinderen. In de jeugd trokken Ton en ik met elkaar op. We deden veel hetzelfde, al was hij de meer serieuze. In onze liefde voor de Saab vonden we elkaar. Al heel jong waren wij gek van de 92 en de 96: de oudere modellen met die typerende aerodynamische lijn. Hoe de liefde ontstond is onbekend. Een psychiater zei mij ooit dat het woord ‘Saab’ makkelijk is uit te spreken; ook voor hele kleine kinderen. Ik denk dat we het gewoon een aparte auto vonden; net zoals de Volkswagen kever die onze vader had. Een Saab bezitten was een droom; er hing een flink prijskaartje aan. Gedurende de drie jaar in Saoedi-Arabië had ik gespaard voor een huis. Maar er was ook geld voor een Saab 99. Ik wilde een rode. In Mijdrecht stond er een te koop. Al voor het proefritje wist ik: dit wordt ’m. Een deel, acht en half duizend gulden, betaalde ik contant. Ik reed daarna direct naar mijn oudere broer Jacques. Daar werd de foto gemaakt. Mijn gezicht straalde van geluk. Toen Ton later de Saab zag was hij supertrots: een mooi moment. Inmiddels rijd ik alweer jaren elektrisch: verstandig, maar ook met pijn in mijn hart. Ik mis de eigenzinnigheid van een Saab.”

