Iran arresteert twee actrices na protesten tegen regime

De Iraanse actrices Hengameh Ghaziani en Katayoun Riahi zijn zondag gearresteerd, schrijft het Iraanse staatspersbureau IRNA. Volgens internationale media verschenen ze zonder hoofddoek in het openbaar, een uiting van protest sinds de dood van Mahsa Amini. Zij werd in september gearresteerd omdat ze zich niet aan de kledingvoorschriften zou hebben gehouden. IRNA heeft het over „samenzwering” en „propaganda tegen het regime”.

In de Koerdische gebieden in het westen van Iran worden botsingen tussen het regime en de protestbeweging heviger. Autoriteiten zeiden de Revolutionaire Garde daar te „versterken” om de „terroristische separatisten” onder bedwang te houden, meldde persbureau Reuters zondag. Mensenrechtenorganisaties delen op Twitter beelden van troepen die in de westelijke stad Javanrud op demonstranten zouden schieten. Volgens mensenrechtenorganisatie Iran Human Rights zijn zeker 378 mensen omgekomen door overheidsgeweld sinds het begin van de protesten in september.

„Dit zou mijn laatste bericht kunnen zijn”, schreef Ghaziani zondag op Instagram bij een video waarin ze haar haar in een staart knoopte. „Weet als er iets met me gebeurt dat ik tot mijn laatste adem naast het volk van Iran sta.” Ook Riahi sprak op Instagram steun uit voor de protesten.

