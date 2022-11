In het verpleeghuis leren de ‘doeners’ veel meer dan in de schoolbanken

Abdallah grijpt de rolstoel waar de oudere dame in zit stevig vast en duwt haar voorzichtig over de drempel van het verpleeghuis. „We gaan naar het circus”, roept hij.

Het frêle dametje, gekleed in het roze, heeft er zin in. „Wat leuk”, zegt ze.

„Ja, leuk hè”, zegt Abdallah (19) opgetogen, terwijl hij haar rolstoel voorzichtig in de buitentraplift manoeuvreert. Schokkerig gaan ze samen een meter of twee naar beneden. Dan staan ze in de tuin.

„Ik heb geen geld bij me”, zegt de oudere dame opeens verschrikt.

„Niet erg, we hebben al kaartjes.”

In de tuin van verpleeghuis Aafje Schiehoven in Rotterdam staat een circustent. Die blijft daar een paar dagen, de voorstelling wordt verschillende keren gespeeld zodat de bewoners van alle afdelingen kunnen gaan. Abdallah duwt de rolstoel door de deur in het tentdoek en parkeert die vlak voor de piste. Zelf gaat hij op een klapstoel achter haar zitten.

Mirvan uit Syrië laat een verpleeghuisbewoner een piano zien (ze heeft piano gespeeld).

Abdallah is een van de veertien jongeren die drie dagen per week in verpleeghuis Schiehoven werken. Hij komt uit Syrië, de anderen komen uit Eritrea, Somalië, Ethiopië, Marokko, Spanje, Gambia of ook uit Syrië. Ze zijn nog niet zolang in Nederland, behalve Baraa en Tabarak, tweelingzusjes van zeventien uit Syrië die ruim drie jaar in verschillende asielzoekerscentra zaten. Hun familie heeft sinds een paar maanden een huis in Waddinxveen. De anderen wonen in of in de buurt van Rotterdam. Alle veertien hebben een status, ze mogen in Nederland blijven en moeten dus Nederlands leren en inburgeren.

Veel praatjes

De gemeente Rotterdam kijkt welke route statushouders als Abdallah, Baraa en Tabarak het beste kunnen volgen. Jongeren die in hun thuisland naar school gingen, kunnen na een intensieve stoomcursus Nederlands soms door naar het vmbo, de havo of het vwo. Veel jonge, en soms ook volwassen, statushouders combineren het leren van Nederlands met een beroepsopleiding (mbo). Als school te lang geleden is, als ze nooit naar school gingen of geen diploma konden halen in hun thuisland, beginnen ze op niveau 1 en kunnen ze opklimmen. Ze gaan dan drie dagen per week naar school en lopen daarnaast stage.

Klinkt goed, maar een nadeel van die aanpak is dat de klas vol zit met mensen uit allerlei landen behalve uit Nederland. Dat bevordert de integratie niet zo. Hebben ze geluk, dan komen ze op hun stageplek Nederlanders tegen die hen goed begeleiden en helpen met de taal. Maar vaak genoeg valt dat tegen, zegt Jana Krocková, docent van het Albeda Startcollege. „Dat is geen onwil maar op veel werkplekken is daar gewoon geen tijd en ruimte voor. Dan krijgen ze een specifieke taak in een winkel of een andere plek en is er verder weinig interactie.”

Het Albeda Startcollege in Rotterdam heeft een ándere manier gevonden: werken én leren op de werkplek. In dit geval is dat bij zorginstelling Aafje Schiehoven in de wijk Schiebroek. De studenten zorg en welzijn worden daarbij begeleid door een vaste docent ter plaatse: Jana Krocková. De studenten doen werk en klusjes waar het vaste personeel niet of nauwelijks aan toe komt maar dat wel heel prettig of noodzakelijk is voor de bewoners.

„We helpen met het eten, brengen koffie, we wandelen”, zegt Ifrah (16) uit Somalië. „Sommige bewoners willen naar buiten om te roken. We maken praatjes. Veel praatjes.”

„Ik leer veel woorden van de mensen”, zegt Yodit (22) uit Eritrea. „Ze verbeteren me als ik een werkwoord niet goed vervoeg.”

„Ze vinden het leuk te vertellen over hun leven”, zegt Baraa. „Ik vraag ernaar, het zijn vaak mooie verhalen over vroeger.”

Mirvan (16) uit Syrië: „Ik doe spelletjes met ze. En ik help bij de bingo. Als het te snel voor ze gaat, kijk ik mee of het cijfer ertussen zit. Dan zijn ze me heel dankbaar.”

Rollator of rolstoel

Jana Krocková fungeert als het olievrouwtje tussen verpleeghuis en leerlingen. Het andere olievrouwtje, Elly Kamperman, is vrijwilligerscoördinator van Aafje. Zij weet op welke afdeling of bij welke activiteit hulp nodig is, geeft dat door aan Jana, die enkele studenten vertelt wat er moet gebeuren. „Zouden jullie willen helpen bij de lunch”, zegt ze tegen twee van haar studenten na zo’n verzoekje. „Jij gaat soep opscheppen. En jij moet even vragen wat je kan doen.”

Tegen Mirvan en Abdallah: „Zouden jullie vanmiddag om twee uur willen assisteren bij de bingo?”

Yodit uit Eritrea danst met bewoner.

Morgen, zegt ze op dinsdag tegen de groep, „gaan we de bewoners van verschillende afdelingen ophalen voor een uitje. Jullie zijn verantwoordelijk voor de mevrouw of de meneer die je begeleidt.”

Tussen de bedrijven geeft ze ook les. Vandaag oefenen ze de woorden ‘dementie’, ‘dwalen’, ‘wrijven’, ‘tikken’. Wat betekent ‘achterdochtig’, vraagt Krocková. En: wat is het verschil tussen een rollator en een rolstoel?

Ze zien, ervaren en gebruiken de woorden in de praktijk, zegt ze later. „Daardoor onthouden ze alles beter.”

Dan is het tijd voor de lunch.

Het werkt heel goed, zeggen Jana Krocková en Elly Kamperman. „Dit zijn doeners”, zegt Krocková. „Ze leren hier tien keer meer dan wanneer je ze achter een boek zet. En ook veel meer dan op een stageplek waar ze toch vooral op zichzelf aangewezen zijn. Als ze hier klaar zijn, weten en kunnen ze veel meer dan klasgenoten die op school zaten.”

Personeelstekort

Hun migratieachtergrond, zeggen zowel Krocková als Kamperman, is soms juist een voordeel. Kamperman: „In Afrikaanse landen staan ouderen op een voetstuk.” Krocková: „Zorgen voor ouderen hoort daar bij het leven. Dat zie je in de manier waarop ze met de bewoners omgaan.”

De verschillende talen die ze spreken komen ook van pas, zegt Krocková. Ze knikt richting Nadia die de handen van een oude mevrouw met hoofddoek in haar handen heeft en in rap Marokkaans Arabisch met haar spreekt. De dame leeft op. Nadia kust haar handen ten afscheid.

De zorgorganisatie profiteert ook, zegt Kamperman. Er is een groot tekort aan personeel. De studenten nemen een deel van het werk uit handen. Simpele klusjes, maar wel dingen die óók moeten gebeuren. „Ik kreeg laatst het verzoek of een paar leerlingen ook in de avond kunnen komen”, zegt Krocková.

Ze denkt dat het niet alleen in de zorg goed kan werken. Ze kan zich zo’n constructie ook voorstellen in een fabriek, bibliotheek, ziekenhuis of buurthuis. „Het gebeurt nauwelijks. Het is eenvoudiger om ze samen in een klas te zetten. Dan hoef je niet vooraf goed te screenen wat voor werk in bijvoorbeeld een verpleeghuis noodzakelijk is.”

Krocková: „Niet alle jongeren zijn geschikt. Sommige jongeren nemen gewoontes mee die bij Nederlandse ouderen niet werken.” Welke? Krocková denkt even na. Enkele leerlingen in een eerdere groep waren te lichamelijk, zegt ze. „Knuffelen mag in het land van herkomst normaal zijn, hier wordt over het algemeen meer afstand op prijs gesteld.” Ze herinnert zich Arabisch sprekende leerlingen die iedereen met ‘jij’ en ‘jou’ aanspraken en niet met ‘u’. „In het Arabisch is dat verschil er niet, maar in Nederland moet je je dan snel aanwennen ‘u’ te zeggen. Je moet je professioneel opstellen. Geen grote mond hebben. Niet iedereen lukt dat.”

Abdallah duwt de rolstoel weer de tent uit, de tuin in, naar de lift. „Het was geweldig”, zegt de mevrouw.

