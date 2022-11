Er is veel gezegd over de monoloog van FIFA-baas Gianni Infantino van afgelopen weekend. Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, verbaasde zich over diens „persoonlijke emotie”. Peter Moller, directeur van de Deense voetbalbond, had plaatsvervangende schaamte. In Studio WK 22 sprak voetbalanalist Leonne Stentler van „whataboutism”. Maar wat was de kern van zijn betoog?

Het is te makkelijk om te stellen dat Infantino zich heeft laten inpakken door de Qatarezen, net als zijn omgekochte collega’s, twaalf jaar geleden. Ja, hij klonk kil als hij sprak over het lot van de arbeidsmigranten die gewond raakten of geen salaris kregen (over doden sprak hij niet). Compensatie, niet leed, stond centraal. En het voelde ongepast dat hij zichzelf, als kind van hardwerkende Italiaanse arbeidsmigranten in Zwitserland, met hen vergeleek.

Maar hij hield Europa ook een interessante spiegel voor. Europeanen hebben de mond vol van inclusie en rechtvaardigheid, zei hij, maar hoe zit het met de Europese bedrijven die miljarden verdienden aan Qatar? Hoe vaak brachten zij de rechten van arbeidsmigranten ter sprake? Bezoeken overheidsfunctionarissen het WK niet alleen vanwege vloeibaar gas? Waarom keert Europa geen geld uit aan de slachtoffers van het Europese migratiebeleid? En waarom wilde, op Albanië na, geen Westers land helpen bij de opvang van 160 Afghaanse voetbalsters?

De Qatarezen zijn niet onfeilbaar, zei Infantino. Maar Europa zit wel erg hoog te paard.