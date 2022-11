Hoe kan het dat het demonstratierecht rond Sinterklaasintochten vaak het onderspit delft?

Het lijkt wel alsof Sinterklaasintochten in plaats van demonstraties grondwettelijk zijn vastgelegd. Met dat gevoel zit Jerry Afriyie, oprichter van actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP), daags na de belaging van vreedzame demonstranten door zwart geschminkte Staphorsters. Daarna verbood de gemeente Staphorst de demonstratie.

Eigenlijk verbaast het hem niet meer. Hoe het in Staphorst is verlopen, zo is het in voorgaande jaren ook gegaan, roept hij in herinnering.

Sinds de oprichting van KOZP in 2011 zijn vreedzame demonstranten van de actiegroep op meerdere plekken in Nederland op groot verzet gestuit. Denk aan de snelwegblokkade bij Dokkum, de bekogeling van demonstranten met eieren en bier in Eindhoven en Maastricht, en het demonstratieverbod in Volendam vorig jaar.

Hoe kan het dat het demonstratierecht rond Sinterklaasintochten steeds het onderspit lijkt te delven?

„Demonstreren is een grondrecht dat uit alle macht zou moeten worden beschermd door de overheid”, stelt mensenrechtenadvocaat Wil Eikelboom. Demonstraties verbieden mag alleen in het geval politie en handhaving vergeefs volledig zijn ingezet, zegt hij. Een dergelijke „extreme situatie is hier niet aan de hand” – voor zover hij kan inschatten. Advocaat Juanita van Lunen, gespecialiseerd in het demonstratierecht, komt tot dezelfde inschatting. „Bij een volledig verbod zal moeten worden aangetoond dat er onvoldoende politie beschikbaar was. Daar is niet snel sprake van”, zegt ze.

KOZP-voorman Afriyie snapt niets van het besluit van de gemeente Staphorst om de vooraf gemelde demonstratie tegen Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht alsnog te verbieden. Het verbod kwam nadat zwart geschminkte dorpelingen de actievoerders bij een snelwegafrit hadden belaagd met onder andere brandstof en vuurwerk, nog voor ze de vooraf aangewezen demonstratieplek konden bereiken. Afriyie: „Zolang institutioneel racisme in Nederland bestaat, is onze enige hoop het demonstratierecht. Wij blijven ons inzetten dat dit recht niet alleen voor witte boeren en demonstranten geldt, maar ook voor demonstranten tegen racisme en en andere vormen van onrecht.”

De beperkte politiecapaciteit noopte de gemeente naar eigen zeggen tot het verbod, omdat de veiligheid van demonstranten noch bezoekers van de intocht kon worden gewaarborgd. Ook de politie Oost-Nederland stelt dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden, omdat „veel politie-inzet” nodig was bij de hinderlaag op de afrit.

De Sinterklaasintocht daarentegen mocht wel doorgaan. Terwijl vreedzame demonstranten naar huis werden gestuurd, vierden „de mensen die ons grondrecht onmogelijk hebben gemaakt” uitbundig feest, vat Afriyie samen. Het demonstratierecht is verankerd in de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Staphorst gewaarschuwd

De gemeente Staphorst is volgens Afriyie ruim van tevoren gewaarschuwd voor „verschillende scenario’s”, gebaseerd op eerdere ervaringen van de actiegroep. „Leer van voorgaande jaren, was onze boodschap”, verzucht hij. Zo zou de actiegroep van tevoren ook screenshots hebben gedeeld van geweldsoproepen op sociale media en in groepsapps. De gemeente deed alsof „alles onder controle” was, zegt hij. Dat actievoerders op weg naar de demonstratieplek, via een door de politie uitgestippelde route, bij de afrit van de snelweg in een hinderlaag terechtkwamen laat hem maar één ding zien: „laksheid” vanuit gemeente en politie. De gemeente stelt op haar beurt „alles” te hebben „gedaan om een mooi feest en een demonstratie naast elkaar te organiseren”, maar dat in de loop van zaterdag „een zeer verhoogd dreigingsbeeld” is ontstaan waarbij geweld tegen de KOZP-demonstranten „niet werd geschuwd”. Dat de demonstratie alsnog werd verboden, schrijft de gemeente aan NRC, komt omdat ze „wanordelijkheden in aanwezigheid van kinderen” wilde voorkomen.

De politie laat in een schriftelijke reactie weten het „enorm” te betreuren dat „het ondanks de voorbereidingen niet gelukt is ernstige bedreigingen en ongeregeldheden” te voorkomen. Hoe de politie zich heeft voorbereid en hoe op zaterdag is gehandeld, wordt volgens de politie „zorgvuldig” uitgezocht.

Lees meer over wat er zaterdag gebeurde: Belaagde actievoerders Kick Out Zwarte Piet stonden in Staphorst doodsangsten uit

Minister Dilan Yesilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) reageerde zondag via Twitter dat ze was „geschrokken van de wijze waarop KOZP-demonstranten door tegendemonstranten zijn belaagd. Demonstreren is een groot recht, sta voor wat je wil. Maar je mag nooit met geweld of intimidatie de ander de mond snoeren.”

Vijandig publiek

Een ontoereikende reactie, wat advocaat Eikelboom betreft. Hij vindt de zwart geschminkte Staphorsters geen demonstranten, maar een hostile audience: vijandig publiek dat de demonstratie „bewust tegen probeerde te houden”. Ook Amnesty Nederland, die met een aantal waarnemers aanwezig was, spreekt van een vijandig publiek. „Amnesty kan niet genoeg benadrukken dat vijandig publiek géén tegendemonstranten zijn”, zo schrijft de organisatie aan NRC. Wie opzettelijk met geweldig het demonstratierecht van een ander wil afpakken, stelt Amnesty, kan zich niet met succes beroepen op het protestrecht.

Het lokale bestuur, zegt Eikelboom, had er alles aan moeten doen om de demonstratie van KOZP te beschermen. De burgemeester had volgens hem ook kunnen overwegen de intocht af te gelasten met de boodschap „dat de Staphorsters het voor zichzelf hebben verpest”. Dat dit niet is gebeurd, noemt Amnesty „een zwaktebod”. De mensenrechtenorganisatie stelt dat „een verkeerd signaal” is afgegeven, namelijk dat het dreigen met en het gebruik van geweld „als het ware wordt beloond”.

„Wij vragen maar één ding”, aldus Afriyie, „en dat is dat we onze stem zichtbaar en hoorbaar op de juiste plek kunnen laten horen.” Hij laat weten dat de actiegroep zijn recht alsnog wil halen, mogelijk via de rechter. Amnesty juicht het toe dat de actiegroep gebruik wil maken van juridische mogelijkheden, maar stelt daarnaast dat het van groot belang is dat het lokaal bestuur en de politiek „paal en perk stellen aan geweld en eigenrichting”. Voor de KOZP-demonstranten is „het kwaad al geschied”, namelijk dat hun grondrecht is geschonden.