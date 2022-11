Brein achter groot vervalsingsschandaal van oude meesters gearresteerd

De Franse kunsthandelaar Giuliano Ruffini, het vermoedelijke brein achter een groot vervalsingsschandaal van oude meesters, is vrijdag in het Noord-Italiaanse Castelnovo ne’ Monti gearresteerd. Dat melden diverse Italiaanse lokale media.

De 77-jarige Fransman, zoon van Italiaanse immigranten, werd al sinds juli 2019 gezocht door de Franse politie wegens „fraude, witwassen van geld en vervalsing van kunstwerken”. Toen de Italiaanse justitie recentelijk een arrestatiebevel tegen hem uitvaardigde, hield Ruffini zich aanvankelijk schuil. Maar vrijdag besloot hij zich toch via zijn advocaat te melden bij een politiebureau in de buurt van zijn woonplaats.

Ruffini was het afgelopen decennium vermoedelijk de meest besproken man in de wereld van de oude meesters. Diverse verzamelaars, handelaren en veilinghuizen verkocht hij voor miljoenen oude meesters, die later moderne vervalsingen bleken te zijn. Zelf heeft de Fransman altijd zijn onschuld volgehouden. De schilderijen waren volgens hem niet vervalst, en de toeschrijving aan oude meesters was de verantwoordelijkheid van experts, curatoren en handelaren die ze authentiek verklaarden.

Overleden schoonvader

Ruffini verkocht schilderijen toegeschreven aan oude meesters als Brueghel, Van -Dyck, Lucas Cranach de Oude, Gentileschi en Coorte. De meeste, zei hij, stamden uit de verzameling van zijn overleden schoonvader, de Franse industrieel André Borie. Hij verkocht de schilderijen altijd met de contractueel vastgelegde restrictie dat hij niet instond voor de echtheid.

Neem het onbekend portret van Frans Hals van Ruffini. Conservatoren van het Louvre en het Mauritshuis hadden deze vondst juichend onthaald in een wetenschappelijk tijdschrift. Sotheby’s verkocht het schilderij in 2011 voor 11 miljoen dollar aan een Amerikaanse verzamelaar.

Toen er later twijfel rees over een ander schilderij van Ruffini besloot het veilinghuis het schilderij alsnog in een laboratorium te laten onderzoeken. De gronderingslaag bleek twintigste-eeuwse elementen te bevatten. Daarna barstte de bom, regende het rechtszaken, en werden alle van Ruffini afkomstige schilderijen voorwerp van onderzoek.