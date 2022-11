Dat de dreiging van een gele kaart genoeg was om zelfs het enige overgebleven protest tijdens het WK de kop in te drukken, zal zelfs de FIFA verrast hebben. Een gele kaart, je weet wel, dat stukje plastic dat voetballers maar wat graag voor lief nemen voor een grote bek tegen een scheidsrechter, voor het tonen van een babyfoto op het shirt onder hun wedstrijdshirt, of als ze dat shirt uittrekken, gewoon, na een lekker doelpunt. Je zou denken dat je niet meer kunt buigen als je al geen ruggengraat had.

Die OneLove-band was al de zielige stuiptrekking van gevloerde principes, waarin de aandacht voor lhbti-rechten in een allegaartje van aangelengde statements terecht was gekomen in de hoop een boodschap uit te dragen die niemand voor het hoofd zou kúnnen stoten – want wie o wie was er nou tegen discriminatie? Maar nu de FIFA het verbiedt, kan dat rotstukje stof opeens een symbool van de revolte zijn.

Niet voor het Nederlands elftal natuurlijk. Och, och, wat zonde, zei KNVB-directeur Marianne van Leeuwen maandag in een reactie tegen de NOS. „We zijn superteleurgesteld over het besluit van de FIFA dat we niet met die aanvoerdersband kunnen spelen.” Dat laatste is onzin natuurlijk. Je kunt ook prima met je telefoon op de fiets zitten, het kost je alleen wel 95 euro.

Koste wat kost zou Virgil van Dijk met die band gaan spelen, zei de KNVB onlangs nog, een actie waarbij ook andere Europese landen zich aansloten. Maar met zulk zwaar geschut als een gele kaart had het geen rekening gehouden. Een gele kaart voor Van Dijk, och hij zou er maar twee krijgen en Oranje met een gapend gat in de defensie achterlaten in die poule des doods met Senegal, Ecuador en Qatar.

Ik zou me er niet meer over moeten kunnen opwinden. Ik bleek dit weekend tijdens die koortsdroom van een speech van FIFA-baas Gianni Infantino al dusdanig afgestompt door dit hele WK, dat het enige dat me bijbleef was dat deze kale man blijkbaar ooit rood haar had. Maar met elke opmerking die is losgezongen van de geringste medemenselijkheid, elke reportage over arbeidsmigranten, elk sfeerbeeld van veredelde schaduwloze parkeerplaatsen met bier voor veertien euro, krijgt mijn liefde voor voetbal, de sport, deuk na deuk. En het is makkelijk naar de FIFA wijzen als KNVB, want natuurlijk is de FIFA hoofdschuldige, maar daarmee ontsla je jezelf niet automatisch van verantwoordelijkheid.

Enkele uren voor Senegal-Nederland stond de Engelse aanvoerder Harry Kane net als Van Dijk tijdens het volkslied niet meer met de OneLove-band om, maar een door de FIFA goedgekeurde band. In de rij naast hem hielden elf Iraniërs zich stil tijdens hún volkslied. Uit solidariteit met de demonstranten in het land, uit protest tegen het regime. Een protest dat gezien de mogelijkheid van daadwerkelijke gevolgen voor de spelers van buitengewone moed getuigt.

Maar ja, een gele kaart kregen ze niet.

