Extern en onafhankelijk onderzoek naar werkomstandigheden DWDD

Het onderzoek naar de werkomstandigheden bij het BNNVARA-programma De Wereld Draait Door zal door een externe en onafhankelijke partij worden uitgevoerd. Dat heeft de NPO maandag bekendgemaakt. De publieke omroep heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media, D66) daarnaast maandagmiddag laten weten dat er een actieplan komt om een veilige werkomgeving te garanderen. Dat actieplan wordt samen met de omroepen opgesteld. De staatssecretaris had daar dit weekend om gevraagd.

Het onderzoek zal gaan over wat er precies is gebeurd achter de schermen bij DWDD, welke signalen er zijn geweest en wat er met die signalen is gedaan. Volgens de NPO is het daarbij „van groot belang dat de betrokken medewerkers worden gehoord en dat het onderzoek recht doet aan hun belangen”. De NPO zegt dat voor het einde van het eerste kwartaal van 2023 het onderzoek zal zijn afgerond. Ook moet er dan een actieplan liggen met concrete stappen.

DWDD, en met name presentator Matthijs van Nieuwkerk, kwam afgelopen weekend in opspraak nadat de Volkskrant een reconstructie publiceerde over de werkomstandigheden tussen 2005 en 2020. Van Nieuwkerk zou extreme woedeaanvallen hebben gehad en er zou sprake zijn geweest van „structureel grensoverschrijdend gedrag”.

‘Betere begeleiding’

Een van de punten die in ieder geval hoog op de agenda moet staan, is betere begeleiding van presentatoren, eindredacteuren en redactieleden die onder hoge druk moeten presteren bij het maken van programma’s. Dat zegt NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. „Het is onze verantwoordelijkheid om samen met de omroepen te zorgen voor het gedrag en de cultuur die horen bij een veilige werkomgeving voor iedereen die bij of voor de publieke omroep werkt.”

Van Nieuwkerk maakte maandag bekend per direct te stoppen met zijn werkzaamheden bij BNNVARA. Hij vindt dat een samenwerking onmogelijk is als zijn werkgever „openlijk twijfelt aan [zijn] oprechtheid”. De NPO zegt, net als BNNVARA, dat besluit te „respecteren”. Dit weekend maakte de NTR, waar Van Nieuwkerks positie nog ter discussie staat, bekend dat de opnames van de Top 2000 Quiz worden gestaakt.

