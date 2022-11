Er lopen meer bullebakken rond in Hilversum, Maryam Hassouni schreef een vlammend j’accuse tegen hen

Maryam Hassouni: Wat de Fak De Bezige Bij, 240 blz. € 21,99 ●●●●●

Matthijs van Nieuwkerk is niet de enige bullebak in Hilversum. Er zijn meer bazen die ondergeschikten met angst en beven de ziektewet in jagen. In haar dappere, ontluisterende boek Wat de Fak vertelt actrice Maryam Hassouni wat haar in de film- en televisie is overkomen. Mannelijke machthebbers zorgen er met hun grensoverschrijdend gedrag voor dat de actrice depressief en angstig thuis komt te zitten. Net als in de zaak-DWDD figureert in dit boek een publieke omroep die op de hoogte is van het wangedrag, maar weigert in te grijpen, omdat de ster en het succesrijke programma voor gaan. Viezeriken, treiterkoppen en dictators zul je altijd wel hebben, het werkelijke probleem is dat de hogere machten ze de hand boven het hoofd houden.

Maryam Hassouni (Amsterdam, 1985) speelt als puber al in de bekroonde tv-serie Dunya & Desie. Op haar eenentwintigste wint ze een International Emmy, de eerste Nederlandse acteur die de Amerikaanse prijs krijgt. Een glansrijke carrière ligt voor haar, maar die blijft uit. Wat gaat er mis?

Racisme is het meest voor de hand liggende antwoord. In films en series wordt ze vooral gevraagd voor clichématige moslima-rollen, waarin ze terrorist is, of vrouw met hoofddoek die door haar man of familie wordt onderdrukt. Omdat Hassouni zo liever niet getypecast wil worden, wordt de spoeling dun.

Mannenfantasieën

Daarnaast komt seksisme: de jonge vrouw krijgt te maken met een rij regisseurs die haar graag bloot willen zien, liefst in seksscènes en verkrachtingen. Blootgaan voor een film wil ze liever niet, maar anders dan de Amerikaanse filmindustrie vindt de Nederlandse een contract-bepaling over blootheid preutse onzin. Omdat Hassouni liever niet de hele tijd in mannenfantasieën wil figureren, wordt de spoeling nog dunner. „Bij mannen wil je in hun hoofd kruipen en bij vrouwen in hun broekje”, zegt een regisseur. Ze geeft een toneelrol terug na te zijn aangerand door de regisseur, waardoor zij (niet hij) bij de castingbureaus op een zwarte lijst terecht komt.

Het is aangrijpend om te zien hoe het acteren onder zulke omstandigheden Hassouni depressief maakt. Schrijnend is ook om te lezen hoezeer ze haar best doet om toch te voldoen aan de wensen van de bazen. Zo blijft ze maar eindeloos met de oudere, bezitterige regisseur ‘Dick’ werken, die haar urenlang opbelt om haar uit te horen over seks, die haar meeneemt naar zijn buitenhuis in Italië, om ‘samen’ tot een film te komen. Maar lang voor hij haar begluurt in de douche weet de lezer al: die film gaat er nooit komen, hij wil haar gewoon in bed hebben. Je zou tegen de bladzijdes willen schreeuwen: „Wegrennen, nu!” Maar tegen beter weten in blijft Hassouni het maar proberen met ‘Dick’.

Maar haar ergste ervaring heeft niet per se met seks te maken – hoewel dat wel een ingrediënt is . Op de set van een politieserie wordt ze maandenlang getreiterd en vernederd door een tegenspeler. De regisseur geeft niet thuis, de producent ook niet, en de omroep ook niet. Het voortbestaan van de serie is belangrijker, en het aan boord blijven van de sterspeler.

Flikken

Je hoeft geen detective te zijn om te begrijpen dat het om Flikken Rotterdam gaat. De omroep is AvroTros. Aanvankelijk kijken ze weg, en als Hassouni weg is, komen ze met een dubieus slager-keurt-eigen-vlees-rapport. Ook de treiterende acteur is wel te herkennen, net als andere daders in het boek. Maar Hassouni noemt geen namen. Dat zal wellicht een juridische reden hebben, of wellicht wil ze minder vatbaar zijn voor het verwijt van natrappen. Maar het heeft ook als effect dat dit boek het persoonlijke overstijgt. Zo wordt het een vlammende j’accuse tegen de film en televisieindustrie, in de bijna ijdele hoop dat er iets verandert.

Voor de geloofwaardigheid van haar aanklacht is het nodig dat Hassouni lang en gedetailleerd ingaat op de Flikken-kwestie. Maar het is niet zo goed voor het boek. Het trekt het verhaal uit balans. In het gedeelte vóór ‘Flikken’ bewaart ze een aardig evenwicht tussen familieleven, studie en opname-ellende. Tussen humor, verdriet en woede. Vooral haar avonturen op een toneelschool in New York geven wat licht aan de zware kost.

Wat ook helpt is dat ze in haar hoofd steeds overlegt met haar ‘squad’ van denkers die ze van haar studie Engels kent: Derrida, Foucault, Spivak. Dat zijn geestige terzijdes die de aanklacht wat licht geven en tegelijk het grotere gevecht op een ander niveau tillen: dat van het individu dat haar eigen ruimte probeert te veroveren in een wereld die haar dat niet toestaat.

Je voelt hoe eenzaam en verloren ze zich moet hebben gevoeld. En je hoopt dat andere beschadigde acteurs en crewleden opstaan om te zeggen: je bent niet alleen.