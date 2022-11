Doelman Noppert liet tijdens zijn debuut tegen Senegal zien waarom Van Gaal hem selecteerde

Met de bal aan de voet lijkt Andries Noppert heel even te verstijven. De wedstrijd is krap tien minuten onderweg. Boulaye Dia, spits van Senegal, nadert tot op een paar meter. Net op tijd komt Noppert weer in beweging. Tik. Een pass door het midden. Het gaat goed, maar het oogt risicovol. Zenuwen of juist ijzig kalm?

Natuurlijk: Louis van Gaal had vooraf benadrukt dat hij vertrouwen in hem heeft. „Het was geen moeilijke keuze, want ik ben overtuigd van zijn kwaliteiten”, zei de bondscoach over zijn beslissing Noppert in het doel te zetten. Maar die zal ook hebben meegekregen wat Van Gaal al bijna anderhalf jaar over hem en zijn vakgenoten roept: namelijk dat Nederland op dit moment geen goede keepers heeft. Vier doelmannen – Jasper Cillessen, Mark Flekken, Remko Pasveer en Justin Bijlow – kregen een kans, geen van hen overtuigde de trainer.

Van Gaal had alleen Noppert, in september voor het eerst opgeroepen, nog nooit geprobeerd. Of hij bestand is tegen „Oranje-stress”, iets wat Van Gaal ziet als belangrijke test, heeft hij dus nooit aangetoond. En juist in het keepersvak is stressbestendigheid een eerste vereiste. Eén fout kan fataal zijn, ruimte om de spanning van je af te rennen is er niet. Maar goed, Noppert is wél de enige die in goede vorm steekt, vindt de bondscoach. En dus maakte de 28-jarige Fries maandagavond zijn debuut in het Nederlands elftal. Op een WK.

Dat is vrijwel niemand gegeven, zeker niet op zijn leeftijd. Keepers hebben er weliswaar een handje van in de herfst van hun loopbaan pas Oranje te halen – Sander Boschker was 39 bij zijn eerste interland, Nopperts teamgenoot Pasveer 38 – maar debutanten worden normaal gesproken voorzichtig beproefd in een vriendschappelijk duel of hooguit bij een kwalificatiewedstrijd. Niet tijdens het belangrijkste toernooi ter wereld. En zeker niet met een verleden als Noppert.

Op de bank bij NAC

Zijn route naar Oranje is zo onwaarschijnlijk dat hij het vaak heeft mogen vertellen de afgelopen weken. Na de jeugd van Heerenveen zat hij 3,5 jaar op de bank bij NAC. Toen hij eindelijk werd opgesteld, kreeg hij er tien tegen in drie wedstrijden. Dan maar op avontuur in Italië, bij het bescheiden Foggia. Ook geen succes. Nog een trapje lager: FC Dordrecht. Zware blessure. Uiteindelijk kon hij pas de voorbije anderhalf jaar laten zien wat hij kon. Eerst bij Go Ahead Eagles, nu bij SC Heerenveen. Prachtig natuurlijk, maar geen cv voor een WK. Commentatoren spraken er vooraf dan ook schande van. Zo was wat oud-keeper Ronald Waterreus betreft Noppert niet eens opgeroepen.

Vijftig minuten voor de aftrap tegen Senegal komt hij al het veld op voor de warming-up. Gifgroene schoenen, zwarte legging, strakke blik. Op en neer joggend in het zestienmetergebied kijkt hij af en toe voorzichtig op naar de glooiende tribunes van het Al Thumama-stadion, dan meteen weer naar het gras. Alsof hij de ambiance in porties tot zich wilde nemen. Zo ziet spanning eruit. Maar concentratie ook.

„Het was een beetje aftasten tijdens de warming-up”, zegt Noppert na afloop. „Zoeken naar het juiste gevoel.” Het liefst begint hij een wedstrijd met een redding, dat geeft vertrouwen. Maar die eerste bal komt maar niet. Vanaf de aftrap is het spel vaak in zijn buurt, maar blijft het steeds op min of meer veilige afstand. Pas na een klein half uur verricht Noppert zijn eerste ‘redding’ – een ongevaarlijk rollertje.

Dat wil niet zeggen dat hij niet actief is. Als Nederland in de aanval is, ijsbeert Noppert met zijn lange lijf (2,03 meter) licht gebogen voor zijn domein, wrijft voortdurend in zijn handschoenen en coacht zijn ploeggenoten. Zelfs als Oranje een vrije trap mag nemen vlakbij het vijandelijke strafschopgebied, vouwt hij zijn handen tot een megafoon om zijn medespelers iets toe te roepen. Niemand kijkt om, Noppert trekt zijn sokken nog maar eens over de knie.

Na rust laat Noppert zien waarom Van Gaal hem heeft opgesteld. Twee keer gaat hij met succes gestrekt om een bal uit de rechterhoek te houden, een keer stopt hij een hard schot recht op hem af. Als hij de bal krijgt ingespeeld, verdedigt hij rustig uit. Geen enkele pass van Noppert belandt bij een tegenstander. Het zal de kritiek op de keuze van de bondscoach voorlopig doen verstommen. Noppert heeft er nooit mee gezeten, zegt hij. „Mensen zullen altijd zeggen: wat doet die snotneus hier?”