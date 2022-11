Indonesië ligt in de zogenoemde ‘Ring van Vuur’ in de Stille Oceaan, een gebied waarin relatief veel vulkaanuitbarstingen, aardbevingen en tsunami’s voorkomen. In 2004 leidde een zware aardbeving met een kracht van 8.8 tot een tsunami die in de noordelijke Indonesische provincie Atjeh alleen al aan 180 duizend mensen het leven kostte.

Foto AP Photo