Sport en politiek, dat weten we nu wel, zijn innig vervlochten; de toewijzing van het wereldkampioenschap aan Qatar bewijst dat. Het spelletje van twee keer elf spelers plus een bal is allang een miljardenindustrie geworden, waarmee gastlanden hun gebutste reputatie proberen uit te deuken.

Ook kunst en politiek laten zich niet ordentelijk scheiden en zelfs de minst tastbare van alle kunsten, de muziek, kent een politieke context.

Genoeg gezeur, mogen we ook nog gewoon genieten? Na het concert haast ik mij naar tram drie die stopt voor het Amsterdamse Concertgebouw. Dit is mijn favoriete kosmopolitische moment in Amsterdam: het uitgaande concertpubliek, het gedrang, de geklede jassen en de hoge hakken die napraten. Ik denk altijd dat het er zo aan toe ging in Wenen en Berlijn tijdens het interbellum. Klassiekemuziekpraat op straat.

Zojuist het concert van Chineke! bezocht, het Britse multi-etnische orkest waar witte musici nu eens niet de boventoon voeren. Hoor je dat aan de tonen, of er een zwarte of bruine of witte musicus speelt? Nee. Je ziet het op het podium en je kan het soms ook opmaken uit de repertoirekeuze van het orkest. Chineke! koos voor werken van drie zwarte componisten: de 19de-eeuwse Brit Coleridge Taylor en de 20ste-eeuwse Amerikanen Walker en Price. Bij die laatste twee hoor je ineens ook de blues.

Drie andere concertbezoekers in de tram, jong volk. De man legt aan zijn twee vrienden uit dat je eigenlijk niet hoort te klappen tussen de delen van een symfonie; ook niet bij Dvoraks 9de, vol met zwarte, Amerikaanse spiritualklanken, waarmee Chineke! afsloot.

En wat de jongeman gelijk heeft; hij kent de mores, net zo goed als ik. En toch begonnen mijn handen te applaudisseren na dat eerste deel van Dvorak. Er waren meer handen in de zaal die meededen. Het was uit enthousiasme voor het stuk, maar ook voor de uitvoerenden die bewezen dat westerse, klassieke muziek net zo goed een zaak is voor bruine en zwarte mensen. Dat klinkt als een open deur, maar die deur zat in het verleden toch behoorlijk dicht. Zie de frustraties van Nina Simone die bekend werd als zangeres maar eigenlijk een klassieke pianiste had willen worden. Zo goed als ondoenlijk in die tijd (1950) in de Verenigde Staten.

Tijdens de pauze van het concert kwam ik de BN’er en BS’er (Bekende Surinamer) Gerda Havertong tegen. Opgetogen. „Het is alsof ik daar zelf zat te spelen.”

De filosoof Kant omschreef de ervaring van schoonheid als „belangeloos welgevallen”. Maar wij koesterden onze belangen en behoorden dus even tot de F-side van de klassieke muziek.

