De afstand tot het ‘Meisje’ van Vermeer wordt niet kleiner

Over ‘Het Meisje’ weten we inmiddels dat haar parel geen parel is maar een sieraad van verzilverd glas. Dat weten we dankzij het leukste televisieprogramma over kunst dat ik ken, Het Geheim van de Meester (AvroTros). Hoogtepunt van de aflevering over ‘Het Meisje’ – van Johannes Vermeer (1632-1675) – was dat zij (nou, niet zijzelf maar de kopie door Charlotte Caspers), voorzien van een dikke laag eiwit onder een zonnebank werd geschoven. Zo ontstonden de duizend scheurtjes die haar zestienjarige gezicht overdekken, net als op het oorspronkelijke schilderij.

Maar zelfs met craquelé en haar werkelijke leeftijd van 357 jaar is de grote aantrekkingskracht van dit meisje dat zij zo modern is als weinig andere meisjes uit haar tijd.

Veel moderner dan haar Italiaanse nichtje in Parijs. Mona Lisa heeft een zweem van vreemdheid zoals personages op oude schilderijen wel vaker hebben, heel mooi. Maar Vermeers meisje had die tulband gisteren opgezet kunnen hebben.

Zelfs haar blik is meer zoals meisjes zichzelf in 2022 op Insta afbeelden dan hoe zo iemand anno 1665 de wereld inkeek.

Elke celebrity weet: zoveel roem is niet per se een voordeel. Mona Lisa wordt behalve door museumglas beschermd door een dubbele balustrade. Vermeers Meisje had al haar eigen hekje. Nu weten we dat dit hekje niemand belet om zijn hoofd aan haar vast te lijmen.

De afstand tussen ons en schilderijen zoals dit zal er niet kleiner op worden.

Het Mauritshuis nodigt bewonderaars uit hun versie van ‘Het Meisje’ in te sturen. Winnaars komen op de plek van het portret, dat van februari tot begin juni wordt uitgeleend aan het Rijksmuseum.