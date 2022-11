BVD-dossiers van tienduizenden Nederlanders in te zien bij Nationaal Archief

Wat wist de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) over de rechts-extremist Hans Janmaat, de communist Marcus Bakker, of leider van de vredesbeweging Mient Jan Faber? Dat zal binnenkort blijken. Het Nationaal Archief heeft de inventaris online gezet van ruim 71.000 dossiers van mensen waar de BVD en haar voorgangers tussen 1946 en 1998 „interesse” in hadden. Dit zegt een woordvoerder van het Nationaal Archief en blijkt uit een pagina op de website.

De tienduizenden mensen werden onderzocht omdat ze mogelijk „staatsgevaarlijk” waren, onderdeel uitmaakten van een „extremistische stroming”, of verdacht werden van spionage bij vitale instellingen of bedrijven. Van sommige personen zijn meerdere dossiers. Onderzochte personen die nog leven moeten toestemming voor inzage geven.

Dossier Oltmans

Met het vrijgeven van de dossiers zal ook blijken welke informatie de BVD bezat over oud-journalist Willem Oltmans. Hij lag decennia lang in de clinch met de overheid. Voormalig BVD-chef Arthur Docters van Leeuwen verklaarde in 1996 dat Oltmans was gevolgd omdat hij contact had met personen die de veiligheid van de staat in gevaar brachten. Oltmans kreeg in 1995 inzage in zijn dossier, maar een groot deel bleek weggelakt.

De nu vrijgegeven inventaris blijkt ook dossiers te bevatten van mensen die de BVD juist zelf van informatie voorzagen. Zo is er een dossier van oud-NRC-hoofdredacteur J.L. Heldring, van wie bekend is dat hij in 1960 op kosten van de BVD naar de Sovjet-Unie reisde. Ook het dossier van Jan Heitink, in de jaren zeventig en tachtig adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf, staat in de inventaris. Mediahistorica Mariëtte Wolf schreef eerder dat Heitink zijn baan combineerde met het verlenen van „hand- en spandiensten” aan de BVD. Daarvoor kreeg hij van de dienst een „onkostenvergoeding” van 300 gulden per maand.

Volgens de archiefwet hadden de dossiers die in 1998 werden afgesloten in 2018 via het Nationaal Archief toegankelijk moeten worden. „Door de omvang heeft het wat langer geduurd”, zegt de woordvoerder. „Alles moest gerubriceerd worden, om ieder dossier moest een zuurvrije kaft. In totaal gaat het om 550 meter aan archiefmateriaal”, zegt hij.

Niet alleen kopstukken

Bob de Graaff, emeritus hoogleraar ‘intelligence en security’ aan de Universiteit Utrecht, is niet verbaasd dat tienduizenden mensen in de gaten zijn gehouden. Hij wijst erop dat de BVD onder meer de Communistische Partij van Nederland onderzocht. „Als je dat tientallen jaren doet, dan heb je het al snel over duizenden mensen”, aldus De Graaff. Volgens hem werd niet alleen gekeken naar kopstukken van de partij. „Het kon ook gaan om leden die solliciteerden naar een baan bij de overheid. Of een schilder die bij defensie ging verven. Dat soort mensen werden onderzocht op contacten met de Sovjet-Unie.”

Een andere grote groep waren volgens De Graaff rechts-extremisten, vooral in de jaren vijftig. „Er waren allerlei mensen met een oorlogsverleden bij de Duitsers die extreem-rechtse clubjes oprichtten.” De Graaff wijst op voormalig SS’er Paul van Tienen, die in 1953 een politieke partij van neonazi’s begon. Van Tienen blijkt van 1948 tot 1985 door de diensten te zijn gevolgd, wat „zes pakken en acht omslagen” aan archiefmateriaal heeft opgeleverd.

Nagenoeg alle dossiers zijn ‘beperkt openbaar’. Dat wil zeggen dat ze op verzoek bij het Nationaal Archief kunnen worden ingezien, maar dat er geen kopieën van mogen worden gemaakt. Er is niets weggelakt.