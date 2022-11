Toch geen bier in en rond stadions tijdens dit WK. Voor zover ik heb kunnen zien heeft die aankondiging, daags voor de openingswedstrijd, geen grote onrust veroorzaakt onder de fans in Doha. Zij die houden van een drankje, vinden hun weg naar hotelbars en biertaps in ‘aangewezen fanzones’ (13 euro voor een halve liter). Supporters uit Qatar en omringende landen zijn niet anders gewend. Het leek hoe dan ook nooit het toernooi van de bierdouches te worden.

Wat de beslissing interessant maakt, is de timing. Na twaalf jaar voorbereiding op het allerlaatste moment terugkomen op een afspraak met een van FIFA’s sponsors, Budweiser, duidt op getouwtrek achter de schermen. Niet alleen tussen het gastland en de FIFA, maar ook binnen de Qatarese elite. We zijn geneigd Qatar als monoliet te beschouwen. Maar achter die façade van eenheid gaan allerlei verschillende opvattingen, rivaliteiten en belangen schuil.

Als je hier een tijdje woont merk je dat, begreep ik van Craig LaMay, professor journalistiek op de Qatarese campus van Northwestern University. Bijvoorbeeld doordat toestemming voor een project op het laatste moment kan worden ingetrokken. Maar zicht op de verhoudingen achter de schermen krijg je als buitenstaander niet, zei LaMay – zelfs niet na zeven jaar op een voorname academische post. Hij was nog nooit bij een Qatarees thuis geweest.

Die geslotenheid maakt onvoorspelbaar. Zelfs bij iets triviaals als een biertje tijdens de wedstrijd.