Beste Louis van Gaal, met deze tips kunt u nóg succesvoller worden

Geachte heer Van Gaal, u bent de beste voetbaltrainer ter wereld. Hebt de beste clubs gecoacht, de meeste bekers behaald – en iedereen die het tegendeel beweert krijgt met mij persoonlijk te maken.

Maar ik zag ook die documentaire van Geertjan Lassche over u, waardoor ik toch weer een klein beetje begon te twijfelen.

Daar zag ik u fulmineren tegen uw team, uw arrogantie, uw lievelingsspeler Luís Figo die zich door uw discipline en ijzeren tucht geregeld een „leeuw in een kooi” had gevoeld.

De broertjes De Boer ook, als jochies bij u op de achterbank. De strakke koppies, de frustratie, nog steeds, over het gemiste WK van 2002 – naar hún zeggen omdat u te veel op hun nek zat. En ineens dacht ik: werkt een autoritaire aanpak nog wel voor de nóg jongere voetballers van de generaties Y en Z die momenteel in Oranje spelen?

Toen ik op Twitter om raad vroeg kreeg ik veel geruststellende antwoorden. Dat uw „gedisciplineerde aanpak juist heel geschikt is voor alle voetbal-bv’tjes met fragiele ego’s die worden gegijzeld door de dobberende zee van Instagram-likes, Gucci-tassen en miljoenensalarissen” (niet mijn woorden, uiteraard).

Maar ik kreeg ook nog wat ideeën voor wat extra puntjes op de i die uw onverwinnelijke strategieën nóg beter laten uitkomen. Ik zet ze even voor u op een rij!

1

Noem uzelf, allereerst, geen bondscoach meer.

Deze generatie spelers kent dat woord niet meer. Zij worden de hele dag op TikTok en Instagram gebombardeerd met inspirationals in het Engels – Nederlands zegt ze niks. Noem uzelf daarom ‘product owner Oranje’, zoals een lezer opperde, ‘tribe lead Dutch soccer team’, of ‘rockstar’ en iedereen weet precies waarvoor u in Qatar „aan de lat staat”. Lees ook een interview met Louis van Gaal: ‘De mens is van nature zwak, ik ben een uitzondering’

2

Gooi er sowieso meer Engelse oneliners in.

‘Be bold, sacrifice and invest for the life you wanna live.’ ‘Everyday is a chance to become the man that you want to become’ – dat werk. U zal zien dat de vonk dan nóg beter overslaat.

3

Las verder elke wedstrijd een paar momenten in om ‘content’ te maken voor de soosjals

Gewoon even stilleggen die match, het is toch al zo heet – en dan #livingthedream en #lovemyjob met een rondje smiles en selfies.

4

Hou er ook rekening mee dat sommige spelers niet in beeld willen.

Die hebben uiteraard recht op privacy. Stel hen zo op, dat de camera hen buiten beeld houdt.

5

Zet ook nog even snel een sleeve op uw arm, die u subtiel onder uw mouw uit kan laten piepen.

Daarmee laat u zien dat u één van hen bent. Wel huizenhoog boven ze verheven, uiteraard, maar ook de toffe grandpa die hun symbolen snapt.

6

En, uiteraard, geen geschreeuw meer.

Dat is echt niet meer van deze tijd. De werksituatie moet veilig zijn. Focus ook niet op wat slecht gaat (inzet, motivatie, doelpunten, resultaat), maar benadruk de positieve kanten (die nieuwe tatoeage staat te gek, nieuw kapsel, de sfeer is goed).

7

Maak ook afspraken met de scheidsrechters en grensrechters.

Dat ze niet meteen heel hard affluiten enzo, maar even het gesprek opzoeken aan de kant. Even een ‘hoe voelt dit voor jou’, ‘ik zie dat dit je raakt’ en ‘jij mag er zijn’.

8

Speel in op hun behoefte aan vrijheid.

Dus als ze een keer geen zin hebben omdat het te spannend is of ze zich niet zo lekker in hun velletje voelen, dan mag dat. En als het keertje niet lukt, is dat ook goed. De ander mag ook wel eens winnen.

9

Laat ze ook hun eigen kleding dragen op het veld

Je kleding is een uiting van je persoonlijkheid. Dat is even wennen voor de tegenstander, maar die weet heus wel wie bij Oranje hoort en anders komen ze daar vrij snel achter.

10

Ik bedoel eigenlijk: hou het gezellig.

Het is al eng genoeg in Qatar met al dat gepraat over mensenrechten en die duizenden dode arbeidsmigranten.

11

Pas ook een beetje op met ‘het totale mensprincipe’ wat u uw hele carrière al aanhangt. Tuurlijk draagt aandacht voor de totale mens, dus ook voor hun vrouwen, hun kinderen, hun achtergrond en afkomst, bij aan hun resultaat. Maar deze generatie is er ook één van het scheiden van werk en privé. Tast dus eerst voorzichtig af hoeveel ze willen delen.

12

Daarna kunt u alsnog genadeloos opschalen.

Denk aan een huilsessie voor een wedstrijd of ’s avonds voor het slapengaan.

13

En zet uw vrouw Truus in, suggereerde een lezer.

Nobody says no to Truus. Daarmee kunt u bovendien de good cop spelen waar ze komen uithuilen als Truus hen de waarheid zegt.

14

Vraag, tot slot, aan alle spelers – voorzichtig uiteraard – of ze de volgende keer weer mee willen met Oranje.

Dat hele selectieproces is natuurlijk achterhaald. Deze mensen bepalen zelf hun loopbaan.

En dan richt ik mij ook nog even tot het journaille, uw amigos de la prensa.

Jongens, ik wil dit WK van jullie verder geen flauwe grappen of ironische, sarcastische stukjes en podcasts meer van jullie lezen of horen over Louis van Gaal. Kappen met al dat siempre negativo. We zitten tot over onze oren in het meest chaotische WK ooit. Als íemand ons daarin naar de overwinning kan leiden, is Van Gaal het – respect is op zijn plaats, we moeten die man koesteren.

Hoewel, als zijn theorie klopt, dat-ie zo succesvol is, we hem beter kunnen vervangen door Sarina Wiegman. Die heeft al twee landen Europees kampioen gemaakt en Louis nog nul. Maar daar gaat het nu even niet om.

Waar het om gaat is dat Louis van Gaal de beste is, een legende, en dat dit team het allerbeste team is dat ooit op een WK gestaan heeft. Watch the dream. See the impossible.

Be the victory.