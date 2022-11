Vijf doden, achttien gewonden bij schietpartij in homoclub Colorado

Bij een schietpartij in een homoclub in de stad Colorado Springs, Colorado zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf mensen om het leven gekomen. Achttien anderen raakten gewond. Dat schrijven internationale persbureaus op basis van een persconferentie van de lokale politiechef Pamela Castro. Castro zei de dader gearresteerd is, maar maakte niets bekend over zijn motief.

Club Q schrijft op Facebook „kapot” te zijn van de „zinloze aanval op onze gemeenschap”. „Onze gebeden en gedachten zijn bij alle slachtoffers en hun families en vrienden. We danken de heldhaftige klanten die de schutter hebben overmeesterd en deze haataanval hebben beëindigd.”

In 2016 vermoorde een schutter 49 mensen in homoclub Pulse, in Orlando, Florida. Hij claimde te handelen vanuit zijn toewijding aan de leider van Islamitische Staat (IS). In een vuurgevecht met de politie kwam hij om het leven. Destijds was de schietpartij in Pulse de meest dodelijke in de Amerikaanse geschiedenis.