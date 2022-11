Verstappen wint laatste race in Abu Dhabi in zeer dominant seizoen

Max Verstappen heeft zondag de laatste race van het Formule 1-seizoen op zijn naam geschreven. Het is de vijftiende zege van het seizoen voor de 25-jarige Nederlandse coureur, die begin oktober bij de Grand Prix van Japan zijn wereldtitel veroverde.

In de slotrace van het seizoen was vooral de strijd om de tweede plaats in het WK-klassement spannend. Teamgenoot van Verstappen, Sergio Peréz, en Charles Leclerc van Ferrari begonnen beiden aan de race met 290 punten. De Ferrari-coureur wist Pérez echter net voor te blijven en eindigde achter Verstappen. Leclerc stelde daarmee zijn tweede plek in het eindklassement veilig.

Vorig seizoen pakte Verstappen op het circuit in Abu Dhabi op spectaculaire wijze in de allerlaatste ronde zijn eerste wereldtitel. Ook in 2020 was hij de winnaar op het Yas Marina-circuit.

Afscheid

De laatste race van dit Formule 1 seizoen stond in het teken van het afscheid van een aantal coureurs. Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel (Aston Martin) reed de laatste race uit zijn carrière. Van 2010 tot en met 2013 werd hij namens team Red Bull vier keer wereldkampioen. In totaal reed hij 299 races, waarvan hij er 53 won. In totaal eindigde hij 122 keer op het podium.

Niet alleen Vettel nam vandaag afscheid. Ook voor Daniel Ricciardo (McLaren) en Mich Schumacher (Haas) was het voorlopig hun laatste wedstrijd. Zij worden volgend seizoen waarschijnlijk reservecoureurs bij andere teams. Ricciardo keert in het komende seizoen vermoedelijk terug naar Red Bull, waarvoor hij tot en met 2018 reed. En Schumacher wordt waarschijnlijk reservecoureur voor Mercedes.