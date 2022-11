Van Gaal, de media en het ongemak: ‘Kijk, dat is wél een goeie vraag’

Alle begin is stroef met Louis van Gaal. Bij interviewer Steffie Kouters keek de toenmalig AZ-trainer in een benauwd kantoortje vooral naar buiten, terwijl hij maar doorging over „de media” waartoe ook zij behoorde. De tijd verstreek en ze dacht: weer zo’n interview waarin volgens Van Gaal niets deugt. Dan maar alles of niets. Ligt het niet aan uzelf, vroeg Kouters, zoals u ook mij hier niet aankijkt. „Eigenlijk zei ik: doe eens normaal.”

De sfeer sloeg om, zegt Kouters. Ten goede. Alsof het benoemen van zijn onhebbelijkheid iets doorbrak. Er kon zelfs een lach vanaf, als ze het zich goed herinnert. „Je moet scherp blijven, goed blijven luisteren. Maar hij was in ieder geval niet meer zo argwanend.”

NRC sprak vier journalisten die in meer of mindere mate tot Van Gaal doordrongen. Geen van hen is sportjournalist: de fascinatie voor de man die op het WK maandag aan zijn laatste klus begint, overstijgt voetbal. Terugkerend thema in Van Gaal-portretten is het rijmen van de publieke figuur met de privépersoon. Dat is overigens gevaarlijk terrein, want Van Gaal zelf bestrijdt die gespletenheid. Kouters was er niet eens zo op uit, maar de kop van haar Volkskrant-interview in 2006 was: ‘Ik speel nooit een rol.’

Man op man

„Louis is ongemakkelijk. Louis kost energie, is intens”, zegt Geertjan Lassche. „Maar ook loyaal, eerlijk, aandoenlijk soms.” Drie kennismakingsgesprekken gingen er aan zijn film Louis vooraf. „Eigenlijk alles wat ik echt wilde, wilden zij niet.” Van Gaals vrouw Truus en zijn dochters zouden niet meedoen. Lassche ging tijdens een etentje naast Truus zitten, toen Van Gaal even naar de wc was. „Later zei hij: ‘Ik zie heus wel dat je haar aan het paaien bent. Maar ze wil niet.’”

Uiteindelijk kwam geen journalist zo ver binnen als Lassche, die Van Gaal ruim drie jaar met grote regelmaat opzocht. Zijn film was vorig jaar in de bioscoop te zien en werd eerder deze maand in twee delen uitgezonden bij Omroep Max. Mét Truus, en Van Gaals dochters Brenda en Renate. Maar dat ging dus niet vanzelf. Na dat etentje met Truus erbij, wilde Lassche nog een keer ‘man op man’ afspreken. In de ochtend. „Mij leek dat juist goed: bloedserieus met tegenzin tegenover elkaar.” Beter meteen duidelijkheid, dan een Van Gaal die na een half jaar afhaakt. „In de media beginnen relaties vaak met een lach, en eindigen in gezeur”, zegt Lassche. „Ik draai dat liever om.”

NRC-journalist Hugo Logtenberg schreef het boek De hand van Van Gaal (2018), een reconstructie van de bronzen WK-campagne in 2014 in Brazilië. Een onderwerp dat de trainer streelt, maar ook bij deze gesprekken zette Van Gaal geregeld zijn stekels op. Logtenberg: „Na een kwartier in ons eerste gesprek zei hij: ‘Kijk, dat is wél een goeie vraag.’ Ofwel: wat heb je een kwartier lang uitgekraamd? Elk gesprek weer test-ie of je overeind blijft. Wat hij van zichzelf eist, eist hij ook van anderen. Als je daaraan kunt voldoen, en dat vergt wel wat, is het goed werken met hem.”

Een ijzingwekkend fragment komt uit Coen Verbraaks interviewserie Kijken in de Ziel, die hij in 2010 maakte met zes toptrainers. „Als u nu een domme vraag stelt, nog één keer…”, beet Van Gaal Verbraak toe. De coach laakte de motieven van de journalist nu het „weer” over zijn houding richting de pers ging. Verbraak vond het juist een element van zijn trainerschap. Van Gaal: „ Het is een element bij mij, maar niet voor het vak trainer.”

Verbraak wist niet wat hem overkwam. „Ik was stomverbaasd”, zegt hij nu. „Dat zie je ook.” Niet dat hij een leek was. Integendeel: hij had voor Vrij Nederland Van Gaal geïnterviewd in 2000, waarbij de toenmalig bondscoach uitgebreid inging op het overlijden van zijn vrouw Fernanda in 1994. Ook sprak hij veertig mensen voor een profiel van 8.000 woorden. Verbraak: „Hij wist dus dat ik niet zomaar wat verzon toen ik zei dat zelfs mensen in zijn nabijheid die man op tv soms niet herkennen.” En toch kostte het Verbraak bijna het interview. „Dan ben je wel met een crew van vier mensen naar München gekomen. Ik ging daarna iets van mijn blaadje oplezen, als aanloop naar de volgende vraag. Even geen oogcontact, dat hielp. Toen ik weer opkeek, zat hij er gelukkig nog.”

Echte kwetsbaarheid

Halverwege het draaien voor Louis kwam de tiendelige Netflix-documentaire over Michael Jordan uit, The Last Dance. Indrukwekkend, maar de basketbalicoon blijft volgens Lassche volledig in control. „Dat zag Louis ook: ‘Jordan komt er goed uit.’ Dus daar hebben we het over gehad. Hoe kwetsbare dingen niet echt werden afgemaakt. Dus ik zei: dat moeten wij dus voorkomen. Er moet wel echt kwetsbaarheid in, anders denken ze dat jíj de regisseur bent. Voor een goede film moet je diep gaan. En ik ben bevoorrecht, want dat heeft hij me wel gegeven.”

Hoewel Lassche bij Van Gaal in een „ander laatje” kwam dan andere journalisten, „heb ik heb nooit gedacht: kat in ’t bakkie. Hij blijft tijdens opnames nukkig, grillig. Soms chagrijnig. ‘Wanneer houdt dit nou eens op’, zegt-ie dan.” Op zulke momenten moet je een niet te groot ‘ego’ hebben als mediamens, zegt Lassche. „Blijf rustig. Dat zou ik iedereen willen adviseren. Onderzoek je eigen motieven. Louis is heel intuïtief. Ergens ook naïef. Maar als hij denkt: je komt boodschappen bij me halen, gaat het gegarandeerd mis.”

Voor Kouters was een tweede grote Van Gaal-interview voor Volkskrant Magazine in 2018 een stuk meer ontspannen. „Maar ook dan kan het korzelig worden. Ik zei een beetje nonchalant: ‘Wat doe je dan in Portugal, golfen natuurlijk?’ Dan is-ie toch weer geïrriteerd. Terwijl, dat zegt hij dan uiteindelijk, dat hij daar toch vooral aan het golfen is. Hij heeft er, denk ik, in zijn algemeenheid een hekel aan als je dingen voor hem invult.”

Kouters vindt de taal van Van Gaal van een onderschatte schoonheid. „Ik vroeg, dat durfde ik die tweede keer, of veel vrouwen naar hem lonken. Toen zei hij dat hij aantrekkelijk is voor veel vrouwen, ‘waarschijnlijk vanwege het financiële klimaat’. Ik vond dat mooi. Of toen ik hem een rare mix noemde van een heel rationele en heel emotionele man. Toen zei hij natuurlijk: ‘Dat is niet raar. Met mijn ratio kan ik mijn gevoelens verklaren.’”

Logtenberg prees in zijn voorwoord de moed van Van Gaal, omdat hij alle stafleden vrij liet om met de onderzoeksjournalist te spreken. Want de verschillende lezingen kunnen wel eens botsen. „Het lastige is: Van Gaal heeft zijn feiten. Maar ik was op zoek naar dé feiten.”

Een voorbeeld daarvan is de keeperwissel voor de penaltyserie in de kwartfinale Nederland-Costa Rica. „Wanneer heeft u dat bedacht, vroeg ik. ‘Voor het WK’. Oké. Maar dan ga je gesprekken voeren hierover met anderen, en dan blijkt dat voor de eerste knockoutwedstrijd, tegen Mexico, keeper Tim Krul, noch iemand in de staf dit plan kende.” Als Van Gaal het plan al eerder bedacht had, is het onlogisch dat dit bij de eerste knockoutwedstrijd nog niet in stelling was gebracht. Logtenberg: „Dus ik vraag het hem weer: wanneer? ‘Dat heb ik toch al gezegd: vóór het WK.’ Als je dan beargumenteert waarom dat onwaarschijnlijk is, staat hij daar wel voor open. Maar hij zal niet snel zeggen: dan heb ik me vergist.”

Interviewles

Verbraak herinnert zich nog hoe hij na zijn Vrij Nederland-interview in 2000 „interviewles” kreeg, toen Van Gaal twee uur aan de telefoon uitlegde „hoe het eigenlijk had gemoeten als hij het had geschreven”. Maar hij veranderde volgens Verbraak „niets”, terwijl hij een veto had bedongen. „Hij loopt alleen dat hele interview met je door. ‘Dit zou ik anders doen’, of: ‘Beetje overdreven, maar goed.’ Maar het bleef bij suggesties. Alleen ‘zwarte spelers’ moest ‘donkere spelers’ worden.”

Van Gaal kreeg drie zogeheten viewings voor Louis de theaters in ging. Lassche wil niet zeggen waar de bondscoach moeite mee had, maar concessies hoefde hij niet te doen. Dat ging niet vanzelf, zegt Lassche. „Je moet altijd argumenten hebben. Oké, één ding dan: de scène over de vete met Cruijff, dat vindt hij vervelend. Omdat Johan is overleden en dat hij dan toch weer iets over hem zegt. Maar dan leg ik uit: nee, deze scène gaat niet alleen over Johan. Het gaat over jouw imago, je identiteit en hoe jij zelf kijkt naar hoe je overkomt. Dan vindt hij het nog niet leuk, maar wel oké.”

Voor Verbraak is Van Gaal onweerstaanbaar. „Ik ken niemand die is zoals hij. In zekere zin onberekenbaar, terwijl hij vindt dat hij ongelooflijk rechtlijnig is.” Die aantrekking „heb ik ook als ik nu naar hem kijk: hij blijft tot de verbeelding spreken. Het kriebelt nog altijd, die man wil ik nog steeds beter leren kennen. Is-ie echt zo? Is het spel? Dat roept hij op bij mensen. Het woord fascinerend is bijna te goedkoop. Ik heb steeds meer de overtuiging dat hij geen rol speelt. Het kan ook zijn dat wij naar meer hebben gezocht dan er is. Het is helemaal geen raadsel wat er in hem omgaat. Dat is toch eigenlijk altijd duidelijk.”

Volgens Lassche speelt Van Gaal in publieke optredens wel een rol. „Al zou hij zelf zeggen: ik héb een rol. Vertrouwen wekken, ambitie uitstralen. Er zit natuurlijk iets duaals in. Het is hartstikke echt, emotioneel. Maar hij speelt er ook mee. Zijn dochter noemt dat de gangmaker, of geagiteerde trainer. Media zijn daar dol op, maar die Louis is maar een fractie. De echte Louis is veel aandoenlijker, ook wel kwetsbaar. Maar dat er veel meer is dan zijn imago, betekent niet dat dat imago niet klopt.”

Het gat dat Louis van Gaal achterlaat zal de journalistiek nog voelen. „Zeker voetbalverslaggevers”, meent Kouters. „Wat hij hen allemaal heeft gebracht in al die jaren.” Ook die van De Telegraaf, met wie Van Gaal het ritueel aan de stok heeft. Kouters: „Dus ja, als er wordt geklaagd over Louis, denk ik: dit soort mannen zijn er weinig. Zo kleurrijk, zo eigen. Van Gaal levert altijd mooie tv op. Hij zal gemist worden.”

