Turkije voert luchtaanvallen uit in noorden Syrië en Irak

Turkije heeft in de nacht van zaterdag op zondag luchtaanvallen uitgevoerd in het noorden van Syrië en Irak, schrijft het ministerie van Defensie in een verklaring. Het doel was om „terroristische elementen te neutraliseren”. Turkije zegt dat Koerdische militanten, in het bijzonder terreurbeweging PKK in het noorden van Syrië, betrokken waren bij de bomaanslag in Istanbul van vorige week.

Het ministerie voerde de aanvallen naar eigen zeggen uit om terroristische aanslagen in Turkije te voorkomen, door „terrorisme bij de bron te vernietigen”. Gebieden in het noorden van Irak en Syrië zouden bases van terroristen zijn, die „worden gebruikt bij aanvallen op ons land”. De bombardementen vallen onder het recht op zelfverdediging, schrijft het ministerie.

De vrouw die vorige week zondag een bom tot ontploffing bracht in het centrum van Istanbul, en daarmee acht mensen om het leven bracht, werd diezelfde nacht nog opgepakt. Volgens Turkse autoriteiten heeft ze bekend dat ze door PKK getraind is en vanuit Syrië de Turkse grens overstak. Op basis van die bekentenis werden nog 46 anderen gearresteerd.

De PKK ontkent betrokkenheid bij de aanslag. „We hebben niets te maken met dit incident en het is algemeen bekend dat we burgers niet rechtstreeks zouden aanvallen of acties tegen burgers zouden goedkeuren”, schreef de organisatie op haar website.

Lees ook: Nog veel vragen over aanslag in Istanbul