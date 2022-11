Rivaliserende kandidaten Ibrahim en Yassin claimen beiden winst bij verkiezingen in Maleisië

De twee rivaliserende premier-kandidaten van Maleisië, Anwar Ibrahim en Muhyiddin Yassin, hebben zondag allebei de winst geclaimd bij de verkiezingen. Dat meldt The Straits Times. Maleisische kiezers stemden na het uiteenvallen van een oppositiecoalitie in 2020, opnieuw massaal tegen de oude corrupte macht van Barisan Nasional. Twee alternatieve coalities maken een kans om te gaan regeren.

220 van de 222 zetels van het Maleisische Lagerhuis zijn bij het verschijnen van dit artikel geteld. Veel jonge en progressieve Maleisiërs die hoopten op verandering stemden op kandidaten uit de coalitie Pakatan Harapan (HP) van Ibrahim. Deze coalitie werd tot dusver beloond met 82 zetels. Ibrahim verklaarde al dat hij een meerderheid kan vormen en heeft een brief gestuurd naar Maleisische koning Al-Sultan Abdullah die een formateur moet aanwijzen.

73 zetels gingen naar het conservatieve Perikatan Nasional (PN) van Muhyiddin Yassin. Hierin zit de islamitisch conservatieve partij PAS. Volgens de Singaporese krant The Straits Times is de winst te danken aan de stem van conservatieve moslims. De krant spreekt van een ‘groene golf’.

De extreemrechtse etnisch-Maleise coalitie onder leiding van de 97-jarige oud-premier Mahathir Mohamad verloor. Ook wist hij zijn eigen districtszetel niet te behouden. De verbeten machtspoliticus lijkt nu voor het eerst sinds 1969 uitgespeeld. Mahathir heeft in het verleden zijn voormalig protogé Anwar Ibrahim door sodomiebeschuldigingen politiek uitgeschakeld. Ibrahim is twee keer veroordeeld en kreeg in 2018 een pardon van de koning.

Beide winnende coalities willen een kabinet vormen, maar niet met elkaar. Om een meerderheid te vormen moeten ze samenwerken met regiopartijen uit onder andere het Maleisische Borneo.

Ruim 80% van de stemgerechtigden gingen naar de stembus. Jongeren tussen 18 en 21 jaar konden sinds een wetswijziging in 2019 voor het eerst hun stem uitbrengen.

Corruptie

Sinds 2015 wordt de Maleisische politiek overschaduwd door het zogenaamde 1MDB-corruptieschandaal, waarbij miljarden dollars aan belastinggeld in het land werden verduisterd. Het bracht voormalig premier Najib Razak ten val, die nu een gevangenisstraf van 12 jaar uitzit wegens corruptie.

In 2018 verloor het aloude conservatieve blok Barisan Nasional, geleid door de Maleis-etnische partij UMNO voor het eerst na zestig jaar geregeerd te hebben de macht. Een tegencoalitie viel in 2020 na 22 maanden door onderlinge strijd uiteen.

Lees ook: Jonge Maleisiërs hebben genoeg van corruptie en oude politiek