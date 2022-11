Vrijwilligers die zich bij het Congolese leger willen aansluiten, worden begin november kaalgeschoren tijdens een rekruteringssessie. In Oost-Congo is het al jaren onrustig. Daar zijn meerdere milities actief, die tegen elkaar en de Congolese autoriteiten vechten, onder meer om de zeggenschap over de mijnen en grondstoffen in de regio.

Foto Alexis Huguet/AFP