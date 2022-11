Van Gaal maakt keeperkeuze nog niet bekend, Depay op de bank tegen Senegal

Hij noemt Senegal de moeilijkste tegenstander uit de groep met Ecuador en Qatar. Het land won afgelopen februari de Afrika Cup. „Het is niet zomaar een tegenstander.” Bondscoach Van Gaal praat tijdens een training in Qatar met aanvaller Memphis Depay. Foto Alberto Pizzoli/AFP

Bondscoach Louis van Gaal maakt zondag nog niet bekend welke van de drie keepers hij maandag opstelt in de eerste Nederlandse WK-wedstrijd tegen Senegal. Doelmannen Andries Noppert, Justin Bijlow en Remko Pasveer kwamen mee naar Qatar. In de persconferentie over de wedstrijd zei hij dat hij „de opstelling nooit prijsgeeft”. Wel benadrukt hij dat het „geen moeilijk besluit” was – „ik ben redelijk overtuigd van mijn keuze”.

WK voetbal begint met wedstrijd tussen Qatar en Ecuador

Het Nederlandse elftal moet nog een dag wachten, maar de spelers van gastland Qatar en Ecuador mogen zondag al aan de slag. Zij spelen om 19.00 uur plaatselijke tijd de openingswedstrijd van het WK voetbal, in het Al-Bayt-stadion.

De symbolische waarde van het duel is groter dan de sportieve. Het eerste fluitsignaal volgt op twaalf jaar van controverse rond de toewijzing van het toernooi aan de Golfstaat, en kritiek op de mensenrechtenschendingen die plaatsvonden bij de aanleg van de stadions, hotels en infrastructuur voor het WK.

Het land dat over vier weken de wereldbeker verovert, mag zich winnaar noemen van het eerste ‘winter-WK’. Sinds de eerste editie in 1930 zijn alle WK’s in de maanden mei, juni en juli gespeeld, maar vanwege de hoge temperaturen in woestijnstaat Qatar was het geen optie het toernooi in die periode te organiseren.

NRC doet in dit blog dagelijks verslag van de wedstrijden en andere belangrijke en opvallende gebeurtenissen.