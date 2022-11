Ook stad Den Haag biedt excuses aan voor slavernijverleden: ‘Slechts geld telde, niet de mens’

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft zondagmiddag „welgemeende excuses” aangeboden voor „de wijze waarop vroegere bestuurders van Den Haag het systeem van kolonialisme en slavernij hebben ondersteund en ervan hebben geprofiteerd”.

Hij verwees daarbij naar de ongeveer 20 procent Hagenaars die wortels hebben in de voormalige koloniën en soms nazaat zijn van tot slaaf gemaakten, en hij verwees naar het motto van de stad. Den Haag noemt zich de „stad van Vrede en Recht”.

„Het koloniale verleden is niet een afgesloten hoofdstuk uit onze geschiedenis. De gevolgen ervan zijn zichtbaar tot de dag van vandaag”, zei Van Zanen, die expliciet benoemde dat „het systeem van kolonialisme en slavernij gestoeld was op racisme en wit superioriteitsdenken. Fenomenen waar de nazaten van de slachtoffers van kolonialisme en slavernij nog altijd mee geconfronteerd worden.”

Van Zanen noemde „racisme nog altijd een vergiftigende kracht”, en stelde dat „nu het moment gekomen is om rekenschap te geven”. Hij benadrukte dat geen van de huidige inwoners van Den Haag „schuld draagt voor de daden van Haagse inwoners en bestuurders van toen”.

Herdenkingsmonumenten

De excuses volgen op een onderzoek naar het koloniale – en slavernijverleden van Den Haag door het Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde, onder redactie van Esther Captain, Gert Oostindie, en Valika Smeulders. Het onderzoeksrapport werd zondag gepresenteerd.

Met 26 tegen 17 stemmen ging een verdeelde gemeenteraad vorig jaar akkoord met het onderzoek, en met het oprichten van twee herdenkingsmonumenten: één voor de ‘Oost’ en één voor de ‘West’. Van Zanen noemde het zondag belangrijk om ervoor te zorgden dat de herinnering aan „het leed dat kolonialisme en slavernij hebben veroorzaakt, vast verankerd wordt in het collectieve geheugen van Den Haag”.

Lees ook: Slavenhandel was niet alleen een zaak van Amsterdam

De andere drie grote steden gingen Den Haag voor, net als onder meer De Nederlandsche Bank en de provincie Noord-Holland. De regering zal volgende jaar, 150 jaar nadat de slavernij in Suriname ten einde kwam (al duurde het tien jaar voordat tot slaaf gemaakten vrijkwamen), eveneens excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Die gaan gepaard met een fonds van 200 miljoen euro voor bewustwording van de Nederlandse rol in de slavernij, via projecten of lespaketten. Er komt ook een bijdrage van 27 miljoen voor een slavernijmuseum.

Het koloniale en slavernijverleden van Den Haag wijkt af van dat van andere steden. Den Haag was geen handelsstad, zoals Amsterdam en Rotterdam, en had daardoor een minder directe rol. Het stadsbestuur van Amsterdam bestuurde bijvoorbeeld rechtstreeks mee in de koloniën, zoals in Suriname, maar ook via de kamers van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC). In Rotterdam lag slavenhandel mede aan de basis van de ontwikkeling van de stad tot wereldhaven.

De Haag was ook geen stad met stadsrechten. Maar als residentie van zowel het landsbestuur, als de stadhouders en de Koning, was het wel „de plek waar op landelijk niveau alle besluiten over het koloniale beleid en daarmee ook slavernij en contractarbeid werden genomen”, aldus de burgemeester. Bovendien belegde de Sociëteit van ’s-Gravenhage, die de belastingen inde, eind achttiende eeuw in Engelse staatsobligaties. Om, zo zei Van Zanen, „een graantje mee te pikken van de koloniale activiteiten van nota bene concurrent Engeland, waar ook slavenhandel deel van uitmaakte”. Van Zanen: „Slechts het geld telde, niet de Afrikaanse mens.”

Verschillende Hagenaars investeerden in de VOC en WIC – veertig van hen waren eigenaar van plantages in de Caraïben. In tegenstelling tot Amsterdammers en Rotterdammers gaat het niet om kooplieden, maar om leden van de adel, militairen, ambtenaren en een paar politici. Onder hen Tweede Kamer- en gemeenteraadslid Cornelis van Sypesteijn, die negen jaar lang ook gouverneur van Suriname was.

Plantagehouders

Het stadsbestuur koos er bewust voor ook het koloniale verleden te laten onderzoeken. Den Haag heeft een geschiedenis met voormalig Nederlands-Indië, en een grote groep inwoners met Surinaams-Hindoestaanse wortels. Nadat tot slaaf gemaakten vrij kwamen in 1873, ontstond er voor plantagehouders een probleem: ze hadden arbeidskrachten nodig, en huurden contractarbeiders uit India en Java in die onder zeer zware omstandigheden in Suriname een bestaan opbouwden.

Lees ook: De Hindostaans-Surinaamse gemeenschap is weinig zichtbaar in Nederland: ‘We moeten harder durven roepen’

Van Zanen zei zondag: „De slavernij maakte per slot van rekening deel uit van het koloniale systeem. Maar dit betekent niet dat wij geen oog hebben voor de grote verschillen tussen de slachtoffers. Den Haag erkent ten volle de unieke positie van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel en de Caraïbische slavernij.”

De burgemeester erkende ook dat excuses het „onnoemelijke leed” niet ongedaan kunnen maken. Hij hoopt wel Hagenaars en Hagenezen te kunnen overtuigen dat het leed uit het verleden „doorwerkt tot de dag van vandaag. En dat dit zorgt voor verdriet. En boosheid.”