Ook in recordseizoen gaat voor Verstappen niet alles perfect

Wie had gehoopt tijdens de Grote Prijs van Abu Dhabi nog een keer uitgebreid te kunnen genieten van de rijkunsten van tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen, kwam zondag bedrogen uit. De Nederlander kwam met zijn racewagen nauwelijks in beeld tijdens de 22ste en laatste race van het Formule 1-seizoen. Bij de start nog wel, de Red Bull-coureur stond prominent vooraan nadat hij zich als nummer één had gekwalificeerd, maar daarna reed hij zo snel weg van de rest van het veld dat de tv-regie besloot zich op de gevechten van de coureurs erachter te richten.

Los van een paar pitstops kwam de Red Bull pas weer na afloop in beeld, toen Verstappen grijnzend op het podium stond. Race gewonnen, alwéér. Een passende afsluiting van wat een dominant seizoen is geweest voor de Nederlander.

De Formule 1 is een mini-zonnestelsel met als ster: Max Verstappen

Verstappen had de beste auto en was het meest constant, waar hij in voorgaande seizoenen nog wel eens punten verspeelde met druistige acties en crashes. Hij won een recordaantal van vijftien races en kroonde zich al in Japan – op 9 oktober – voor de tweede keer tot wereldkampioen, met nog vier grands prix te gaan. Zijn teamgenoot Sergio Pérez werd derde in het wereldkampioenschap en Red Bull won ook de constructeurstitel.

Helemaal perfect was het seizoen voor Red Bull desondanks niet. Het team kreeg veel kritiek en uiteindelijk een boete van 7 miljoen dollar voor het overschrijden van het budgetplafond van vorig seizoen. Bovendien toonde Verstappen zich ook dit seizoen weer een aantal keer een slechte verliezer, die zijn emoties maar moeilijk kan bedwingen als het niet loopt zoals hij wil. Neem het woedend wegbenen van de Nederlander na zijn mislukte kwalificatie in Hongarije, of de scheldpartij op zijn mecaniciens nadat hij zijn kwalificatie in Singapore had moeten afbreken door een rekenfout met de hoeveelheid benzine.

‘Ware aard’

Het meest recente voorbeeld kwam vorige week. Tijdens de Grote Prijs van Brazilië reed Verstappen aan het eind van de race op de zesde plaats toen de teamleiding hem vroeg Perez voor te laten, om hem zo aan extra punten te helpen in de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap.

Een logisch verzoek, aangezien Verstappen al lang en breed wereldkampioen was, maar de Nederlander weigerde. „Ik heb jullie mijn redenen daarvoor al verteld”, brieste hij over de boordradio. Pérez reageerde teleurgesteld: „Verstappen laat zijn ware aard zien”.

Na afloop zorgde het gekift voor veel speculatie, omdat alle betrokkenen weigerden te praten over de toedracht. Naar verluidt was Verstappen niet vergeten dat Pérez tijdens de race in Monaco – in mei – mogelijk met opzet was gecrasht in de kwalificatie, waardoor Verstappen geen snelle ronde meer kon neerzetten.

Zo was er ineens sprake van een kleine crisis in het droomseizoen van Red Bull. De hoofdrolspelers zeiden daags na de race dat alles was uitgesproken, en Verstappen gaf aan Pérez in de laatste grand prix van het seizoen te willen helpen in zijn jacht op de tweede plaats – wat Verstappen zondag ook deed. Maar hij kon daarmee niet voorkomen dat zijn imago een flinke deuk opliep.

Veel zal Verstappen daar niet om geven, voor hem telt alleen winnen. Maar het was een signaal dat je als teamgenoot weinig van hem hoeft te verwachten. Voor Pérez, die Verstappen wel vaker voor liet gaan en hem op andere manieren ook geholpen heeft, was het extra zuur omdat hij er in Abu Dhabi niet in slaagde de tweede plek veilig te stellen. In een rechtstreeks duel bleef Charles Leclerc van Ferrari hem voor. Pleister op de wond was dat de actie van Verstappen in Brazilië geen effect heeft gehad op die uitkomst.

Boegeroep

Op het Yas Marina-circuit was dit weekend een grote schare fans van Pérez, die lieten blijken het voorval van vorige week nog niet vergeten te zijn. Ze floten Verstappen bij elke mogelijkheid uit. Het past in een patroon van dit Formule 1-seizoen; boegeroep op circuits is allang geen zeldzaamheid meer, op sociale media moeten coureurs, teamleden en anderen het regelmatig ontgelden. Onder meer Red Bull, AlphaTauri en Alpine kwamen dit jaar al met statements waarin ze dit toxische online gedrag veroordeelden.

Het bracht ook Verstappen al meerdere keren dit seizoen tot een oproep om iets aan het digitale pestgedrag te doen. Na afgelopen week hadden zijn familieleden doodsbedreigingen ontvangen, vertelde hij. „Als het mijn familie aangaat, gaat het veel te ver. Het slaat nergens op”, zei hij daarover tegen Nederlandse media.

Al met al zal het voorval een vervelende nasmaak hebben achtergelaten bij Verstappen, Pérez en hun team. Die zal ook met de magnumflessen met rozenwater, die na de race in Abu Dhabi ontkurkt werden omdat champagne verboden is in het islamitische land, niet helemaal zijn weggespoeld.