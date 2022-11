Nieuwe tegenvaller voor Frankrijk: sterspeler Benzema mist WK

Wereldkampioen Frankrijk moet het op het WK voetbal in Qatar doen zonder sterspeler Karim Benzema. De winnaar van de Gouden Bal heeft te veel last van een bovenbeenblessure, dat meldt de Franse voetbalbond zaterdag. De spits van Real Madrid was eerder al geblesseerd en viel zaterdagavond voortijdig uit bij de training van het Franse elftal.

„Ik ben heel verdrietig voor Karim, die van dit WK een belangrijk doel heeft gemaakt. Ondanks deze nieuwe klap voor het Franse team heb ik het volste vertrouwen in mijn groep. We gaan er alles aan doen om de immense uitdaging die ons te wachten staat het hoofd te bieden”, aldus de bondscoach van het Franse elftal Didier Deschamps.

Door knie- en hamstringproblemen trainde de 34-jarige spits al niet volledig mee met de Franse ploeg, maar de klachten hielden aan. Benzema nam vier jaar geleden, toen Frankrijk wereldkampioen werd, niet mee aan het WK. Hij was toen disciplinair geschorst omdat hij betrokken was bij een afpersingszaak.

Afpersers dreigden een sekstape van Mathieu Valbuena – een voormalig ploeggenoot van Benzema – te verspreiden als hij geen 150.000 euro zou betalen. De afpersers bleken bekenden te zijn van Benzema. De spits zelf zou Valbuena onder druk hebben gezet om het bedrag te betalen.

De 34-jarige aanvaller van Real Madrid werd november vorig jaar veroordeeld tot één jaar voorwaardelijke celstraf en een boete van 75 duizend euro. Vanwege de kwestie speelde Benzema jaren niet voor het Franse nationale elftal. Zelf ontkent hij betrokken te zijn geweest bij de zaak.

Pogba en Kanté

Het uitvallen van Benzema is de zoveelste tegenvaller voor de Fransen. Eerder werd al bekend dat ook de middenvelders N’Golo Kanté en Paul Pogba vanwege blessures niet kunnen deelnemen aan het toernooi.

Frankrijk begint de jacht op de titelprolongatie dinsdag. Dan speelt het tegen Australië. Denemarken en Tunesië zijn de andere tegenstanders in de poulefase. Het WK in Qatar gaat zondag van start met de wedstrijd tussen Ecuador en gastland Qatar.