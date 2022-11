Met een broodmes sneed Soufiane B. de haren van zijn ex af

In de rechtbank zit een vrouw in een zwarte wollen jas, ze draagt haar bruine haren in een kort puntig staartje. Als de verdachte zijn verhaal vertelt, schudt ze soms verontwaardigd haar hoofd. Zij is het slachtoffer in deze zaak. „Hoe is het zover gekomen dat u met een broodmes haar haar heeft afgesneden”, vraagt de rechter aan de verdachte, tevens de ex-vriend van het slachtoffer. Hij wordt verdacht van een poging tot het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel en zit intussen vijftien maanden in voorarrest. „Mijn eerste reactie hierop is eigenlijk: geen”, zegt Soufiane B. (26), een lange man met een zwarte baard.

B. zou dwars door het raam zijn gesprongen, geprobeerd hebben haar hoofdhaar in brand te steken en met mes delen van het haar van zijn ex hebben afgesneden. Ze waren wat aan het drinken bij de buren, zegt hij op de vraag hoe de avond verliep. „We waren niet uitgepraat dus we gingen een rondje om de flat lopen.” Het slachtoffer schudt haar hoofd. „Toen bood ze me een glaasje water aan door het raam”, vervolgt hij. „Dat schoot bij mij (figuurlijk) het verkeerde keelgat in. Ik sprong naar binnen toe. We worstelden. Ze zakte door haar knieën.” Daarna sneed hij haar haren af. Waarom? „Ik was gewoon boos.” Het slachtoffer stond doodsangsten uit, heeft ze verklaard.

Procesdeelnemers Advocaat van de verdachte: J. Knoester Voorzitter: L. Boonstra Rechters: R. Steinhaus en A. Sitaldin

De rechter vraagt waarom Soufiane B. boos was. Dat wil B. eigenlijk niet zeggen, na enig aandringen toch. „Ik kwam erachter dat mijn vriendin vreemd ging met de buurman.” Het slachtoffer schudt haar hoofd. Ze hadden volgens haar op dat moment geen relatie. Hij ontkent dat de twee uit elkaar waren.

Volgens het slachtoffer heeft B. ook geprobeerd haar haar in brand te steken. Ze hoorde naar eigen zeggen een aansteker klikken en ze rook brandlucht. B.: „Dat verzint ze.”

In deze zaak is het niet alleen haar verhaal tegenover het zijne. Toen het onderzoek al even bezig was bleek dat de kinderen van het slachtoffer wakker werden van het lawaai. De oudste dochter (13) zag wat er gebeurde, en gooide een glas water over haar moeders haar. Het slachtoffer heeft bovendien een geluidsfragment. Ze wilde dat eerder niet aandragen, omdat ze haar dochters erbuiten wilde laten.

Wat was nou het doel met dat mes, wil de rechter weten. „Haar pijn doen”, antwoordt de verdachte.

Tijdens de zitting blijkt dat B. niet wil praten over wat er toen is gebeurd. Hij vindt dat het slachtoffer het te groot maakt. „We kunnen het hier wel eeuwig over hebben, ik kan er niets meer aan veranderen”. Na een korte stilte: „Moet dit me nou zo lang blijven achtervolgen?”

„Haar pijn doen”, zegt B. Even later: „De grap is, een paar weken ervoor had ze verteld dat ze een keer door een vriendin was geknipt in haar slaap, terwijl ze dat niet wilde.”

De rechter vraagt of B. erover heeft nagedacht, wat het allemaal met mevrouw doet.

„Ik heb mevrouw ondersteund toen ik vastzat”, zegt hij stellig.

Het slachtoffer legt huilend haar hoofd op de tafel.

„De eerste drie maanden was ik superboos”, zegt ze als zij het woord krijgt. „Daarna gingen we bellen. Ik wilde kijken of hij spijt had of sorry zei, maar gewoon niks. Je stelt je aan, je haren groeien ook wel weer aan hoor.” Haar stem breekt. „Ik ben nog niet toe aan therapie, ik kan er niet over praten. Er zit een grote brok stress in me. Hij was mijn beste vriend.”

Soufiane B. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum, waar is geconstateerd dat hij psychotische symptomen heeft, die op de avond van het delict mogelijk werden aangejaagd door middelengebruik. Hij had ongeveer vijf glazen Bacardi-cola gedronken, en verklaarde dat hij cocaïne had gesnoven, zoals bleek uit een drugstest. Zelf beweert hij op zitting dat hij geen cocaïne gebruikt, maar er „voor zijn werk” wel mee in aanraking komt – dat moet volgens hem de reden zijn dat het in zijn bloed zat.

De rechtbank oordeelt dat mishandeling bewezen kan worden, en veroordeelt B. tot een contactverbod van drie jaar, en tien maanden cel – die hij al heeft uitgezeten.