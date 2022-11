Klimaattop bereikt akkoord en stemt in met schadefonds

Afgevaardigden op de COP27-klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh hebben zondagochtend een akkoord bereikt over het opzetten van een schadefonds voor landen die worden geteisterd door klimaatrampen. Dat meldt persbureau Reuters. De Verenigde Staten en rijke Europese landen hebben zich jaren verzet tegen dit idee, mede uit angst om aansprakelijk gehouden te worden voor hun historisch hoge uitstoot van schadelijke gassen.

De klimaattop zou eigenlijk vrijdag om 18.00 ten einde zijn, maar de deelnemende landen werden het niet eens over de klimaatdeal. Na 32 uur werd toch een akkoord bereikt over financiering door de rijke landen voor de reeds geleden klimaatschade in arme landen.

Hoe het fonds er exact uit gaat zien en welke landen moeten gaan betalen is nog niet duidelijk. Ook is nog niet vastgesteld welke landen recht hebben op een schadevergoeding. De richtlijnen hiervoor zullen komend jaar door een comité worden vastgesteld.

„Dit verlies- en schadefonds zal een reddingsboei zijn voor arme gezinnen van wie de huizen zijn verruïneerd, boeren van wie de velden zijn verwoest en eilandbewoners die uit hun voorouderlijke huizen zijn verdreven. Deze positieve uitkomst van COP27 is een belangrijke stap in de richting van herstel van het vertrouwen met kwetsbare landen”, liet Ani Dasgupta, de voorzitter van de gezaghebbende milieugroep World Resources Institute (WRI) in een reactie op het akkoord weten.

Net als eerder voorstellen bevat het ontwerp geen door India en enkele andere delegaties gevraagde verwijzing naar het geleidelijk afbouwen van het gebruik van „alle fossiele brandstoffen”. In plaats daarvan verwijst het akkoord naar een uitfasering van alleen steenkool, zoals overeengekomen op de top van vorig jaar.