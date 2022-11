Journalist Ton van der Ham: ‘Wantrouwen tussen pers en voorlichters slecht voor journalistiek’

Onderzoeksjournalist Ton van der Ham (Zembla, BNNVARA) heeft aan den lijve ondervonden hoe wantrouwen tussen journalisten en voorlichters kan ontsporen. Vier jaar geleden kwam hij in conflict met een persvoorlichter. Het liep hoog op. Hij werd gearresteerd op verdenking van lokaalvredebreuk en belandde zes uur in de cel.

Hij werd uiteindelijk niet vervolgd, maar heeft er wel een strafblad aan overgehouden. De Nationale Ombudsman stelde eerder deze maand dat het Openbaar Ministerie onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van de journalist en dringt aan op heroverweging van het strafblad voor Van der Ham.

„De hele kwestie heeft me erg geraakt, want mijn integriteit werd aangetast”, zegt Van der Ham. Hij heeft ook lessen uit de affaire getrokken. Voor zichzelf, maar ook voor andere journalisten en voor „de andere kant”, de voorlichters en woordvoerders. „Het wantrouwen dat heerst tussen pers en voorlichters leidt tot suboptimale journalistiek. We hebben allemaal baat bij een betere verstandhouding. Er is een wereld te winnen.”

In april 2018 werd de verslaggever opeens zelf deel van het nieuws, toen hij in het Universitair Medisch Centrum in Utrecht een vrouw wilde interviewen die daar een lezing had gehouden. De vrouw was een slachtoffer van ernstige medische fouten van het ziekenhuis. Het ziekenhuis had dat eerst stilgehouden voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg, maar uiteindelijk erkend. Zembla had laten zien dat het ziekenhuis nog meer fouten had verzwegen.

En nu, in 2018, kwam de vrouw in het ziekenhuis in een openbare lezing over haar ervaringen vertellen. De pers was uitgenodigd, maar Van der Ham, die meermaals over misstanden in het ziekenhuis had bericht, kreeg geen toestemming om tijdens de toespraak te filmen. Dat leidde tot een felle discussie met de voorlichter, die gefilmd werd door de cameraman van Zembla:

- „Elke keer, ook nu weer, is het gedoe met je.”

- „Er is geen gedoe met mij, er is gedoe in het ziekenhuis en daar leg ik de vinger bij.”

- „Nee Ton, ik laat je niet toe. Omdat ik je niet vertrouw.”

Na afloop van de lezing zou de journalist wél voor de camera met de vrouw mogen spreken. Dat was met haar afgesproken en ook met de voorlichter van het ziekenhuis. Maar toen een beveiliger (ten onrechte) meende dat Van der Ham in strijd met de afspraken toch al eerder aan het filmen was, sommeerde hij de journalist te vertrekken. Die weigerde. Daarop werd Van der Ham door een beveiliger weggevoerd en overgedragen aan de politie.

Onder meer naar aanleiding van deze kwestie heeft Van der Ham, die als onderzoeksjournalist wel vaker botst met voorlichters, bij het Reuters Institute in Oxford onderzoek gedaan naar „de problematische relatie tussen pers en pr”, zoals hij het noemt in een essay dat hij onlangs publiceerde. „Ik dacht: ik ga gesprekken aan met de andere kant.’’ Hij hield lange interviews met onder meer politieke woordvoerders in Den Haag, een directeur van communicatie-adviesbureau Hill+Knowlton, en de directeur communicatie van de Rabobank.

Wat heb je daarvan geleerd?

„Ik heb geleerd hoe wij overkomen: niet oprecht geïnteresseerd, vooringenomen, uit op de rel, op het conflict. Hoe onterecht dat beeld ook is, ik heb amper door wat er gebeurt als ik m’n scherpe vragen afvuur.

„Je kan als onderzoeksjournalist zeggen: Wij zijn er niet om zoete broodjes te bakken. We willen iets te weten komen dat de ander niet wil vertellen. Ons decor is er een van kruitdampen, met onze vragen als voltreffers. Dat is het klassieke beeld: je kan geen aaibare waakhond zijn.

„Maar ik wil niet meteen als een soort grommende pitbull mijn prooi benaderen. Dat roept heel veel irritatie op. En ik wil onbevangen mijn werk doen. Als journalist moet je je bewust zijn van je macht en van de kwetsbaarheid van degene aan de andere kant van de tafel, die maar moet hopen dat je zijn verhaal recht doet.

„We realiseren ons te weinig wat er gebeurt als wij bellen. Dat er dan dikke vette paniek ontstaat, omdat de journalist een informatievoorsprong heeft. Zij denken: wat heeft die gast? Wat weet hij dat ik nog niet weet? Wij hebben amper door dat ze vaak ongelooflijk veel moeten uitzoeken. Een woordvoerder die zegt ‘ik heb meer tijd nodig’ is niet per se aan het tijdrekken.

„Er is heel veel krampachtigheid bij voorlichters, angst om te veel los te laten. Ongelooflijk veel draait om het bewaken van imago. Ze zijn bang dat journalisten met een vooropgezet idee komen, en alleen voor de vorm nog even wederhoor plegen. En ze vinden dat wij onze kaarten te veel tegen de borst houden. Mijn advies is: zo veel mogelijk open kaart spelen. Maar dat moet wel van twee kanten komen.”

Dus je hebt meer begrip gekregen voor woordvoerders?

„Ja, maar ik ben ook cynisch en bezorgd. Want er is zoveel wantrouwen. Achter je rug worden vijandbeelden rond gefluisterd. Woordvoerders die niet op de inhoud van onze vragen willen ingaan, maar in plaats daarvan de boodschapper verdacht maken. Een voorlichter die zegt: ik heb slechte ervaringen met jullie. Terwijl hij nooit met mij te maken heeft gehad! Blijkt die slechte ervaring te gaan over iemand die voor een heel andere omroep werkt.

Ik heb geleerd hoe wij journalisten overkomen: niet oprecht geïnteresseerd, vooringenomen, uit op de rel, op het conflict

„We moeten als journalisten wel een tegenkracht blijven. Die rol neem ik heel serieus. Ik word niet opeens een allemansvriend. We moeten ons niet als een stel sulletjes in slaap laten sussen omdat we een goede verstandverhouding willen.

„Woordvoerders willen meestal niet instemmen met lange interviews, maar ik wil tot de kern komen en dan heb je even tijd nodig. Ze zijn bang dat je op zoek bent naar een verspreking of naar even het moment van verslapping en dat je dan heel hard wegrent met je buit en dat dan als iets potsierlijks gaat opdissen.”

Maar die vrees hebben ze niet zomaar.

„Maar zo wil ik niet werken. Ik denk ook wel eens als ik aan het monteren zit: dit citaat zou het lekker doen, maar ben ik dan eigenlijk niet vooral uit op de ophef? Ik heb eens een uitzending gemaakt die heette Minister Tabak, over toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers en de tabakslobby. Zij was heel boos over die titel. Alle feiten in die uitzending klopten. Maar door zo’n titel te kiezen reduceerde ik haar tot één aspect. Daarmee deed ik haar geen recht. Maar het is wel hoe je een verhaal verkoopt.”

Vind je Minister van Tabak achteraf gezien een goede titel?

„Ik heb heel lang volghouden dat ik het een goede titel vond. Maar door dit onderzoeksproject ben ik er anders naar gaan kijken. Nu had ik het niet meer gedaan. Ook al was het wel een lekkere titel.

„Journalisten staan er te weinig bij stil dat de werkelijkheid soms complex en gelaagd is. Bijvoorbeeld dat een ziekenhuis bezig kan zijn de patiëntveiligheid te verbeteren en mij tóch niet te woord wil staan. Het is belangrijk dat je als journalist niet gaat denken dat wij een soort inquisiteurs moeten zijn. Elke beschrijving van de werkelijkheid is ook een verminking van de werkelijkheid. Al is het maar omdat je altijd dingen moet weglaten, moet samenvatten. Maar tegen de voorlichters zou ik willen zeggen: jongens, wees niet zo bang.

„Natuurlijk moeten we op ons hoede blijven, van beide kanten. Want het belang van de journalist is vaak niet het belang van de voorlichter. Maar het sleutelwoord is vertrouwen, wederzijds vertrouwen. Dat is nodig, vooral in een tijd waarin er al zoveel wantrouwen is.”