IAEA: explosies bij kerncentrale Zaporizja ‘compleet onacceptabel’

Het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) maakt zich grote zorgen om de „meer dan een dozijn” explosies die zaterdagavond en zondagochtend te horen waren bij de door Rusland bezette kerncentrale in Zaporizja. Directeur-generaal van het agentschap Rafael Grossi noemt de explosies „compleet onacceptabel” en „buitengewoon verontrustend”.

Volgens de beheerders van de kerncentrale hebben de explosies gezorgd voor schade aan een paar gebouwen, systemen en materiaal, maar is de toestand niet kritiek. De kerncentrale kan nog veilig opereren. Grossi roept „wie er dan ook achter zit” op om meteen met de aanvallen te stoppen. „Zoals ik al vaak genoeg heb gezegd: je speelt met vuur!”

Het Russische persbureau Tass schreef zaterdagavond dat het de Oekraïense strijdkrachten waren die zaterdagavond een aanval uitvoerden op de kerncentrale. Dat baseert het bureau op een interview dat Renat Karchaa, een adviseur van het staatsatoomagentschap, gaf aan de Russische staatszender Rossiya 24. Het Oekraïense staatsatoomagentschap Energoatom zei zondagmiddag juist dat het de Russen waren die de kerncentrale beschoten.

Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar regelmatig van het beschieten van de kerncentrale in Zaporizja, de grootse van Europa. In een rapport wees het atoomagentschap geen schuldige aan voor de onveilige situatie. Wel pleitte Grossi voor een veiligheidszone rond het complex. Voor zover bekend is daar geen overeenkomst over bereikt.

