Hebe de Bonafini, oprichtster Dwaze Moeders Argentinië, overleden

Hebe de Bonafini, de oprichtster van de Argentijnse Dwaze Moeders en bekende mensenrechtenactivist, is zondag op 93-jarige leeftijd overleden. Dat meldt persbureau Reuters zondag. Bonafini streed in de jaren zeventig en tachtig tegen de militaire dictatuur van Argentinië en eiste opheldering over het lot van de kinderen die tijdens het bewind verdwenen.

Bonafini richtte de Madres de Plaza de Mayo, in Nederland bekend als de Dwaze Moeders, op in 1977 nadat haar twee zonen en schoondochter waren ontvoerd door staatsveiligheidstroepen. Samen met dertien andere vrouwen demonstreerde ze elke week met sjaals om hun hoofden op het plein voor het regeringspaleis in het centrum van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

De vrouwen eisten informatie over hun kinderen die verdwenen tijdens de zogenaamde ‘Vuile Oorlog’. Tijdens deze periode verdwenen naar schatting 30.000 mensen door/onder de militaire dictatuur. De twee zonen van Bonafini zijn nooit gevonden en worden verondersteld dood te zijn.

Leden van de Dwaze Moeders werden met de dood bedreigd en sommigen werden ontvoerd of pleegden zelfmoord. „Ze arresteerden ons, ze sloegen ons, we kwamen met pruiken zodat ze ons niet konden identificeren”, vertelde Bonafini in 2007 aan Reuters.

Omstreden

Bonafini hield er soms controversiële opvattingen op na. Zo sprak ze ooit haar steun uit voor de aanslagen op de Verenigde Staten van 11 september 2001. Ook zei ze dat paus Johannes Paulus II zou branden in de held omdat hij zijn solidariteit had uitgesproken voor de moeders van gevangengenomen separatisten van de Baskische groepering ETA.

In 2011 kwam een corruptieschandaal waar Bonafini bij betrokken was aan het licht. Ze zou 13 miljoen dollar (11,7 miljoen euro), bestemd voor sociale woningbouw, een andere bestemming hebben gegeven, al werd niet duidelijk welke dat zou zijn geweest.

„De Argentijnse regering en het Argentijnse volk erkennen in haar een internationaal symbool van de zoektocht naar herinnering, waarheid en gerechtigheid voor de dertigduizend verdwenenen”, reageerde de president van Argentinië, Alberto Fernandez in een verklaring. „Als oprichter van de Moeders van Plaza de Mayo wierp ze licht in het midden van de donkere nacht van de militaire dictatuur.”

De Argentijnse vicepresident Cristina Kirchner reageerde op Twitter op de dood van Bonafini.”Beste Hebe, Moeder van Plaza de Mayo, wereldwijd symbool van de strijd voor mensenrechten, trots van Argentinië. God heeft je tot zich geroepen op Nationale Soevereiniteitsdag - het kan geen toeval zijn.”

