Exitpolls voorspellen overweldigende winst voor president Tokajev

Bij vervroegde presidentsverkiezingen in Kazachstan heeft de zittende president Kassym-Jomart Tokajev deze zondag volgens de eerste exitpolls zeker 70 procent van de stemmen gehaald. Daarmee kan Tokajev, die het opnam tegen vijf vrijwel onbekende tegenkandidaten, de komende zeven jaar aan de macht blijven. Dit dankzij een wetswijziging van afgelopen september, waarin Tokajev het presidentschap weliswaar beperkte tot één termijn, maar tegelijkertijd de duur ervan oprekte van vijf naar zeven jaar. Hij schreef diezelfde maand vervroegde verkiezingen uit om, naar eigen zeggen, zijn mandaat te herbevestigen.

In de aanloop naar de verkiezingen was het opnieuw onrustig in het Centraal-Aziatische land, waar bijna een jaar geleden dodelijke opstanden uitbraken. Vorige week riep de oppositiepoliticus Moechtar Abljazov, een oud-minister en bankier die vorig jaar in Frankrijk asiel kreeg en zich opwierp als leider van de protesten, op om op verkiezingsdag de straat op te gaan tegen de zittende regering. Volgens de autoriteiten zou Abljazov, die zeer actief is op sociale media, vanuit het buitenland een gewelddadige coup beramen. Daarop arresteerde de politie de afgelopen dagen een reeks activisten en mensenrechtenverdedigers.

Onbekende tegenkandidaten

Eind vorig jaar braken in Kazachstan grote protesten uit vanwege een verhoging van de brandstofprijzen. Die mondden uit in dodelijke clashes en een machtsstrijd tussen zittend president Kassym-Jomart Tokajev en de kring rond zijn voorganger, de eens almachtige heerser Noersoeltan Nazarbajev, die dertig jaar lang aan de touwtjes trok en Tokajev in het zadel hielp. Terwijl Nazarbajev aan de kant werd geschoven en zijn aanhangers werden gearresteerd, beschuldigde Tokajev door het buitenland geleide „terroristen” van het organiseren van een staatsgreep. Hij riep de hulp in van de door Rusland geleide veiligheidsorganisatie CSTO, die een kortstondige vredesmacht stuurde om de orde te herstellen. In totaal kwamen 238 burgers om het leven, duizenden demonstranten en vermeende sympathisanten van de opstand werden opgepakt. Inmiddels heeft een deel van hen amnestie gekregen.

Tokajev nam het zondag op tegen vijf grotendeels onbekende tegenkandidaten, onder wie voor het eerst ook twee vrouwen. Zoals verwacht haalde geen van allen meer dan enkele procentpunten binnen. De president zelf leek de verkiezingsrace niet al te serieus te nemen: deze week stuurde hij een vertegenwoordiger naar het enige voorafgaande televisiedebat. Dit ondanks de grote politieke en economische problemen in het land, die mede worden veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande internationale sanctie-oorlog, de instroom van Russische vluchtelingen en stijgende inflatie.

Die nonchalante houding doet volgens analisten afbreuk aan Tokajevs belofte te willen breken met het ondemocratische politieke systeem dat zijn voorganger Nazarbajev decennialang in stand hield. Hoewel Tokajev onder Kazachen niet impopulair lijkt, is het de vraag of hij de komende jaren echte hervormingen zal toestaan. „Zulke ouderwetse verkiezingen in wat Tokajev zelf het ‘Nieuwe Kazachstan’ noemt, zijn niet goed voor een president die zich presenteert als een hervormer”, zei de in Kazachstan gevestigde journalist Joanna Lillis tegen Radio Free Europe. „Dit was een kans om te bewijzen dat hij democratisering serieus neemt. In plaats daarvan kiest hij ervoor de verkiezingen net zo te micromanagen als Nazarbajev altijd deed.”

