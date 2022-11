De machtsongelijkheid op de werkvloer is groot in Hilversum

Toen presentator Matthijs van Nieuwkerk zich schuldig maakte aan grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door, zoals de Volkskrant zaterdag schreef, weigerde de leiding van omroep BNNVARA in te grijpen. De reden was dat ze een verband zag tussen de ‘harde werksfeer’ en het dagelijks maken van een veelbekeken, kwalitatief hoogstaand tv-programma. „We spelen Champions League”, zei Van Nieuwkerk vaak, en dan moet je maar tegen een stootje kunnen. Of zoals tv-directeur Frans Klein in die tijd zei: „Ik ben juist trots op die mentaliteit. Het is topsport op het scherp van de snede.”

De Volkskrant sprak met zeventig ex-medewerkers en concludeerde dat er een angstcultuur heerste bij talkshow DWDD (2005-2020). Van Nieuwkerk had bijvoorbeeld extreme woedeaanvallen. Hierdoor kregen veel werknemers psychische klachten, zoals burn-outs, depressie, angsten.

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media, D66) gelastte zaterdag meteen een onderzoek, dat NPO-voorzitter Frederieke Leeflang vervolgens toezegde. Samen met RTL en Talpa wil het centraal bestuur van de publieke omroep (NPO) verder een gedragscode opstellen. De opnames van de Top 2000 Quiz, die Van Nieuwkerk zou presenteren, werden zaterdag afgeblazen.

Zaterdagavond werd Van Nieuwkerk in de BNNVARA-show Even tot hier bespot in een hekel-chanson: „Ze riepen in koor/ ‘O, die kerel draait door’/ Moest je weer op de knieën. [...] „Achter de schermen was het een duivel en een tiran/ Achter de schermen scheten de mensen wel zeven kleuren voor die man.”

Ook steunbetuigingen

Op Twitter verschenen echter ook steunbetuigingen aan Van Nieuwkerk. Zoals van pianist en cabaretier Mike Boddé („Woede bestaat en mag geventileerd worden. Je kunt ook iets terugzeggen”), de band Sven Hammond („ Ik sta voor een vurig inspirerende televisiemaker die momenteel het hele land over zich heen krijgt, wordt gecanceld en alle wind moet vangen. Dat vind ik onterecht”) en van voormalig NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch („Veeleisend waren ze. Lastig. Moeilijk. Hard. Ontevreden soms. En daarom ook maakten ze beste tv van Lage Landen”. Later excuseerde Vandermeersch zich dat zijn tweet gelezen kan worden „alsof ik grensoverschrijdend gedrag goedkeur. Dat was dom van me”).

Ook deze mannen vonden blijkbaar: bij het onder hoge druk produceren van zo’n prachtprogramma hoort een snoeiharde mentaliteit. Alleen de sterken overleven. Maar is dat zo? In het Volkskrant-artikel zelf staan twee voorbeelden van het tegendeel.

Onder de genoemde medewerkers die vertrokken na onterecht te zijn afgebrand, was Janine Abbring. Zij werd later de drijvende kracht achter Zondag met Lubach en ze presenteerde Zomergasten. Werd DWDD beter door haar vertrek? Een angstcultuur treft niet alleen de „zwakkeren”, maar haalt ook de talentrijke werknemers onderuit, en zorgt ervoor dat ze niet kunnen bloeien. Een succesrijke ‘dictator’ regeert met onvoorspelbare willekeur: iedereen kan elk moment onderuit gehaald worden, of een complimentje krijgen („Picobello!”).

Een ander voorbeeld uit het artikel. Omdat niemand Van Nieuwkerk durfde tegen te spreken, dwong hij geregeld af dat al voorbereide items alsnog werden afgeblazen. In plaats daarvan moest de redactie dan zijn stamgasten bestellen: Hugo Borst, Jort Kelder, Alexander Klöpping, Sywert van Lienden („Bel Sywert maar”). Een van de terugkerende kritieken op DWDD destijds was dat het programma te zeer leunde op dit old boys network. Het leverde matige, kritiekloze uitzendingen op, vonden de tv-recensenten. Van Lienden – nu verdachte in de mondkapjeszwendel – mocht in DWDD bijvoorbeeld onweersproken de onjuiste bewering doen over het aantal dat asielzoekers zedendelinquent zou zijn.

Lees ook: Seksisme is al jaren volstrekt normaal in televisiestudio's

Er zijn dus aanwijzingen dat een angstcultuur niet bijdraagt aan een beter product. Staatssecretaris Uslu zei zaterdag: „Succes is nooit een excuus voor onacceptabel gedrag.” Toch is dit wel een wijdverbreid sentiment: dat de baas een bullebak is, hoort nu eenmaal bij het leven. Pas redelijk recent wordt machtsmisbruik op de werkvloer gezien als serieus en een nieuwswaardig probleem.

Sinds de MeToo-beweging wijdverbreid seksueel wangedrag blootlegde, worden ook andere vormen van wangedrag op de werkvloer aan de kaak gesteld. Er loopt bijvoorbeeld een onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. Eerder kwam uitgever Mai Spijkers in opspraak. Actrice Maryam Hassouni hekelde onlangs in haar onthullende boek Wat de Fak onder meer het grensoverschrijdend gedrag in de televisie- en filmindustrie.

Verklaring voor zijn gedrag

Dat succes geen excuus is voor wangedrag, wil overigens niet zeggen dat er geen verband bestaat tussen die twee. Van Nieuwkerk verkeerde onder hoge druk om dagelijks te presenteren in het zicht van een miljoen mensen. Dat kan een verklaring zijn voor zijn gedrag – geen excuus.

Verder kreeg Van Nieuwkerk door het succes een onaantastbare sterrenstatus. Terwijl mensen onder hem juist vaak tamelijke rechteloze seizoensarbeiders waren, zoals gebruikelijk in de tv-wereld, die zeer afhankelijk waren van zijn goedkeuring. Tegen persbureau ANP zei Thomas Bruning van journalistenvakbond NVJ dat „tijdelijke en matige freelancecontracten” ten grondslag hebben gelegen aan het niet-durven melden van de misstanden. De machtsongelijkheid in Hilversum is groot.

Hoe gaat het verder? Zal Van Nieuwkerk nog op tv verschijnen? Hij heeft nog steeds succes, momenteel met het muziekprogramma Chansons!! Verder presenteert hij een zaterdagavondshow, Matthijs Gaat Door en het jaarlijkse Top 2000 à Go-Go. De publieke omroep was in het verleden niet geneigd om succesnummers aan de kant te schuiven als de presentator over de schreef ging. Maar wie weet, aan de ophef rond deze kwestie te zien, is er wellicht iets veranderd in Hilversum.

Dat BNNVARA het wangedrag gedoogde, is eigenlijk het grootste nieuws. Zal de omroep daar nog iets van merken? Een onderzoek van de NPO klinkt mooi. Nieuwe, Hilversum-brede richtlijnen ook. Van Nieuwkerk is niet de enige die zich misdraagt in de studio. Maar de belangrijkste man die Van Nieuwkerk de hand boven het hoofd hield, was volgens het artikel in de Volkskrant Frans Klein. En die is nu, als tv-directeur van de NPO, een van de machtigste mannen in Hilversum. Hoe onpartijdig kan een onderzoek van Kleins eigen NPO zijn?