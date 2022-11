Daley Blind: ‘Ook ik ben een mens met gevoel’

Daley Blind (32) voelt zich zichtbaar goed. Even ver weg van Ajax. Letterlijk en figuurlijk. Alle aandacht gericht op het WK in Qatar dat maandag voor Oranje begint tegen Senegal. Geen twijfelende trainer, maar een bondscoach die bijna onvoorwaardelijk in hem gelooft. „Ik heb de knop in mijn hoofd omgezet. De focus ligt op Oranje. We zien wel weer wat er na het WK op 19 december gebeurt ”, zegt Blind aan een tafeltje in de Ballroom van het St. Regis Doha tijdens een vraaggesprek met vier journalisten, doelend op de dag ná de WK-finale. En dan lachend: „Dan zijn ze de Amsterdamse grachten ijsvrij aan het maken voor onze huldiging.”

Blind bedoelt het als grapje, met een serieuze ondertoon. Want de linksbenige verdediger denkt dat Van Gaal iets extra’s losmaakt dat het verschil kan maken. „De bondscoach spreekt voortdurend het vertrouwen in ons uit”, vertelt Blind. „Of hij nu een grapje maakt of juist heel boos is, maakt niet uit. Van Gaal is altijd duidelijk. Én eerlijk. Bij een compliment vlieg je als speler. En als hij je kritisch aanpakt, kan je door de grond zakken. Maar hij doet alles om je beter te maken. En daarom zetten spelers toch vaak net een stap extra.”

Blind wil er liever niet over praten, maar het contrast met zijn situatie bij Ajax is groot. Onder zijn clubtrainer Alfred Schreuder is hij zijn basisplaats kwijtgeraakt. De duels tegen Rangers FC en PSV moest hij negentig minuten van de bank volgen. Bij de laatste competitiewedstrijd uit tegen FC Emmen zag Blind als invaller hoe Ajax na een 3-1 voorsprong toch twee punten verspeelde. „Ik ga me nu niet uitlaten over de situatie bij mijn club”, zegt Blind in Doha. „Ik zeg niet dat het me niets doet. Ook ik ben een mens met gevoel.”

Gebrek aan snelheid

Blind heeft een voetballeven lang al te maken met anderen die hem bekritiseren. Daarbij wordt steevast gewezen op zijn gebrek aan snelheid en fysieke kracht om als verdediger in de top te spelen. Dat was al zo toen Blind in 2010 als negentienjarige door Ajax aan FC Groningen werd verhuurd. Dezelfde kritiek kreeg Blind op zijn 26ste toen hij met Oranje uit bij Turkije met 3-0 verloor. En vorige maand werd hij als dertiger van Ajax beschimpt na een verdedigende blunder tegen SSC Napoli.

Hoe komt het dat Blind zo vaak als zondebok wordt aangewezen?

Na de vraag komt er even een cynisch lachje op zijn gezicht. „Dat doen jullie als media toch zelf?”, zegt hij tegen de journalisten van De Telegraaf, Voetbal International, het ANP en NRC. Het blijft heel even stil aan de tafel. Dan pakt Blind het zelf weer op. „Ik weet ook wel dat het volk dit soms zo ziet. En natuurlijk is dat niet leuk. En niet terecht. Ik ben het lang niet altijd eens met de kritiek. Maar ik heb er geen behoefte aan om er constant op in te gaan. Want dan wordt het een strijd. En daar heb ik geen zin in.”

Omgang met kritiek

Blind heeft de omgang met kritiek vaak met zijn vader Danny besproken. Binnenkamers. „Ik ben geen robot. Als voetballer moet je mentaal sterk zijn”, zegt Blind. „Maar daarbij ben je wel op jezelf aangewezen. Ik heb in moeilijke tijden wel eens met een mental coach gewerkt. Die kan je richtlijnen geven. Maar je moet het zelf doen. Daarbij heb ik altijd hulp gehad van mijn vader. Hij is mijn beste persoonlijke trainer. Ik heb zoveel lessen van hem meegekregen. En nog steeds eigenlijk.”

Als Blind wordt voorgelegd wie dan in zijn ogen zijn beste bondscoach bij Oranje is geweest, noemt hij Louis van Gaal, maar later voegt hij daar toch ook graag zijn vader bij. „Een combinatie van die twee is misschien wel het beste”, concludeert hij diplomatiek.

Blind speelde naar eigen zeggen onder bondscoach Van Gaal – met Blind naast zich als assistent – zijn beste interland in 2014 tegen Spanje. Hij gaf tijdens zijn WK-debuut de assist van het weergaloze kopdoelpunt van Robin van Persie. Blind: „Sindsdien is er veel gebeurd. Ik scoorde nog in de strijd om derde plaats tegen Brazilië. Maar later volgden er ook diepe dalen bij het Nederlands elftal. Er was een fase waarin spelers zelfs liever niet naar Oranje kwamen. Het missen van een EK [2016] en een WK [2018] beschouw ik als dieptepunten in mijn loopbaan.”

Het hoogtepunt hoopt hij in Qatar te beleven. Blind kan tijdens dit WK op honderd interlands komen. Dan moet Oranje wel minimaal de halve finale halen. Blind wil meer. En volgens de bondscoach is alles mogelijk. Van Gaal noemt het huidige Oranje „zijn beste groep ooit”. Daarmee doelt de bondscoach met name op de hechte eenheid en de bereidheid om alles voor elkaar te doen. Blind is maandag tegen Senegal hoogstwaarschijnlijk de enige basisspeler van Oranje, die acht jaar geleden actief was. „Qua teamspirit is dit Oranje goed te vergelijken met de ploeg van 2014”, stelt Blind. „Alleen is Arjen Robben wat moeilijk na te bootsen. Die was destijds echt in bloedvorm.”

‘Sportieve brein’

Blind moet zich richten op de positie van linker wingback waarbij hij, net als Denzel Dumfries op rechts, bij balbezit naar voren doorschuift. Daarnaast is Blind, wiens vader als Ajax-aanvoerder als het ‘sportieve brein’ van Van Gaal gold, een verbindingsspeler. „Ik wil me niet met mijn vader vergelijken, hij is een ander type leider dan ik. Maar ik ben wel iemand die in het veld een boodschap kan overbrengen. Die het spel ziet en snel kan schakelen. Daarmee help ik het team én de trainer.”

Het respect dat Blind heeft voor de huidige bondscoach is groot. En dat is alleen nog maar toegenomen toen bekend werd dat Van Gaal prostaatkanker had. „Dat was heftig. Niemand in de groep wist dat. Al denk ik mijn vader wel. Maar die heeft daar niets over gezegd. Dat de trainer niets liet merken om ons groepsproces niet te verstoren is ongelofelijk”, vertelt Blind. „Toen ik hem een appje stuurde, antwoordde hij dat bij het WK op mij zou rekenen om wereldkampioen te worden. Hij dacht toen al verder. Zo plant hij dus iets in het hoofd van de spelers.”

Blind weet uit ervaring hoe moeilijk het is fysieke problemen te overwinnen. Toen hij ruim twee jaar geleden bij Ajax op het veld een hartstilstand kreeg, leek het gedaan met zijn loopbaan. Hij vocht zich terug, is naar eigen zeggen helemaal fit. „Ik heb anderhalf jaar lang bij iedere wedstrijd aan mijn hart gedacht, maar dat is nu weg. Alleen als ik voor een training mijn medicijnen neem, word ik er noodgedwongen aan herinnerd. Ik voel me fit. Ik heb zin in het WK.”