De instellingen van de Europese Unie moeten snel beslissen over het dichtdraaien van de EU-geldkraan naar Hongarije. Geld uit het reguliere EU-budget zou tijdelijk geblokkeerd moeten worden en fondsen voor Covid-herstel zouden niet moeten worden vrijgeven. In beide trajecten is aanpak van corruptie met EU-geld hét discussiepunt. De Hongaarse regering heeft onder druk anticorruptiemaatregelen beloofd. Die zijn echter slechts een rookgordijn.

John Morijn is hoogleraar recht en politiek in internationale betrekkingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De Europese Commissie stelde in september voor een beperkt deel van het voor Hongarije bestemde reguliere EU-budget stil te leggen. Hongarije kreeg echter direct een uitweg. Als het zeventien anticorruptiemaatregelen zou treffen, kon het onder deze opschorting uit. Er moest onder andere een Integriteitsautoriteit komen, een Anticorruptiewerkgroep met daarin ook maatschappelijke organisaties, en een recht voor burgers om beslissingen over niet-vervolging in corruptiezaken aan te vechten.

Direct was duidelijk dat deze maatregelen niet konden werken. Ze kwamen bovenop, en niet in plaats van het bestaande anticorruptiesysteem, terwijl de bestaande structuur heeft geleid tot corruptie met 4 procent van het EU-geld, ongeveer tien keer zoveel als de tweede lidstaat op die roversranglijst.

Pech langs de weg

De maatregelen konden bovendien allemaal per dictaat, zonder consultatie of debat, worden afgekondigd. De regeringspartij heeft namelijk een tweederde meerderheid in het parlement. Daarnaast was de lijst evident incompleet nu er niets stond over onafhankelijke rechtspraak. Je kan een Ferrari van anticorruptieinstanties en een Porsche aan openbare aanklagers hebben, maar als er uiteindelijk geen onafhankelijke rechter over klachten oordeelt blijven EU-fondsen met pech langs de weg staan.

De Integriteitsautoriteit is opgericht en bestaat uit drie leden. Slechts een lid is onafhankelijk, terwijl er bij meerderheid wordt besloten. Door Transparency International voorgedragen kandidaten, en andere mensen met verstand van zaken die solliciteerden, kregen geen uitnodiging. De Autoriteit heeft geen staf, en onduidelijke, niet-bindende bevoegdheden over lopende aanbestedingen.

Lees ook: Waarom pakt de EU Hongarije nu wél aan met sancties en Polen niet?

De Anticorruptiewerkgroep gaat niet-bindend advies geven over hoe het beter moet op aanbestedingsgebied. De ngo’s die mogen deelnemen worden door de overheid geselecteerd, en blijven in de minderheid ten opzichte van vertegenwoordigers van instanties die een uniek ineffectief anticorruptiesysteem vormen. Ook de mogelijkheid om een besluit van niet-vervolging aan te vechten is een compleet wassen neus, omdat uiteindelijk een instantie die niet wordt gedekt door de eisen aan Hongarije zal moeten beslissen – een rechter.

Wat betreft de andere EU-geldstroom, die van het Europese coronaherstelfonds: Hongarije is de enige lidstaat die nog geen toegang heeft tot dit geld. Het gaat om ongeveer 8 miljard euro. 70 procent ervan kan niet meer worden uitgekeerd als dit jaar geen deal wordt gemaakt. Daar gaat de aandacht ook naar rechterlijke onafhankelijkheid. Sancties werden vanwege problemen daarmee ook opgelegd aan Polen.

De Commissie moet op korte termijn, wellicht al op 22 november, over beide dossiers beslissen. Als zij de door Hongarije aangenomen en aangekondigde anticorruptiemaatregelen afdoende acht, en ook een deal sluit over post-Covid-geld, moeten de Europese ministers van Financiën op 6 december beslissen. Het is niet uitgesloten dat ook de regeringsleiders er dan nog over moeten praten op 15 en 16 december.

Een lidstaat die met evidente fopmaatregelen komt, verdient niet het voordeel van de twijfel

Een lidstaat die met evidente fopmaatregelen komt, verdient niet het voordeel van de twijfel. De Commissie moet de Raad adviseren om het voorgestelde deel van het reguliere EU-budget tegen te houden. Anders moet de Raad zelf die conclusie trekken. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. De Hongaarse regering dreigt verschillende dossiers die unanimiteit vergen te blokkeren, waaronder steunleningen aan Oekraïne en een OESO-belastingverdrag. De Raad en Europese Raad moeten zich niet door Hongarije laten chanteren, en desnoods reguliere EU-geldstromen naar Hongarije helemaal stilleggen.

Smeerolie

Omdat het geld uit het coronaherstelfonds pas gaat stromen na het voldoen aan voorwaarden, is het verdedigbaar daar wel een deal op te maken. Hongaarse burgers maken daar tenslotte aanspraak op. De Commissie en de Raad moeten die afspraken dan wel zodanig maken dat ze niet bindende normen, juist op het gebied van de rechtsstaat, (her)onderhandelbaar maken. Zodra de Hongaarse regering maatregelen neemt die wel feitelijk afspraken nakomen, kan EU-geld weer stromen.

Dit alles levert een les op die veel belangrijker is dan geld. Voor het benaderen van Hongarije vanuit goede trouw, de smeerolie van samenwerking tussen democratieën, is geen grond meer. Er is een meer doordachte strategie nodig om met dit land om te gaan. Het blijft immers een volwaardig EU-lid, en behoudt stemrecht, waardoor Nederland afhankelijk is van Hongarije. Het langetermijnbelang van de EU moet daarbij voorop staan, en niet alleen de kortetermijnirritatie over het torpederen van bepaalde dossiers. EU-verdragen bieden al de mogelijkheid dat een derde van de lidstaten een signaal geeft aan de Europese Raad als zich een „ernstige en voortdurende schending” van EU-basiswaarden voordoet in en door een lidstaat. Dat kan leiden tot het ontnemen van stemrecht.