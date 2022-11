Belaagde actievoerders Kick Out Zwarte Piet stonden in Staphorst doodsangsten uit

Doodsangsten hebben de demonstranten uitgestaan – ze dachten dat hun auto in brand zou vliegen. De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) waren zaterdag onderweg om te demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Staphorst, nog mét zwarte pieten. Zodra de actievoerders de snelweg afreden, kwamen ze in een hinderlaag terecht.

De voorruit van hun auto werd met zwarte verf bespoten, waardoor de chauffeur het zicht werd ontnomen. De deuren werden opengetrokken, er werd brandstof naar binnen gegooid, er waren mensen met fakkels en vuurwerk rond de auto. „Het is een wonder dat de auto zonder in brand te vliegen door de menigte kwam”, zegt KOZP-voorman Jerry Afiryie.

Het is een wonder dat de auto zonder in brand te vliegen door de menigte kwam Jerry Afiryie KOZP-voorman

De demonstratie werd uiteindelijk afgelast. KOZP had de demonstratie vooraf bij de gemeente Staphorst gemeld, en die stond het toe zolang de demonstranten in een speciaal afgezet vak zouden blijven op het Marktplein in Staphorst. Toen een woedende menigte de demonstranten wilde tegenhouden, kon „de veiligheid niet gegarandeerd worden voor zowel de bezoekers als de demonstranten”, aldus de gemeente.

Aanzienlijke menigte

De grimmige situatie ontstond bij de afrit van de snelweg. Daar had een menigte zich verzameld, die auto’s tegenhield om de inzittenden te vragen waar ze naartoe gingen. Volgens KOZP ging het om honderden personen, de politie heeft het over „een aanzienlijke menigte”, maar durft geen aantallen te noemen.

De actievoerders reden in een colonne: ze hadden zich in Zwolle verzameld, van waar ze met een touringcar en enkele kleinere busjes naar Staphorst zouden gaan. Er reden ook enkele personenauto’s mee, omdat de demonstranten – het waren er ongeveer 180 – niet met z’n allen in de bussen pasten. De politie zou de colonne naar Staphorst ‘gidsen’ met twee onherkenbare politieauto’s. Dat was niet bedoeld als bescherming, vertelt een woordvoerder van de politie, maar om te zorgen dat de activisten tegelijk Staphorst konden binnenrijden.

In die menigte raakten de drie personenauto’s de colonne kwijt. In twee auto’s zaten demonstranten, in de andere auto zaten ‘waarnemers’ van mensenrechtenorganisatie Amnesty. Die waren door KOZP gevraagd mee te gaan naar de demonstratie, omdat ze vooraf dachten dat hun recht tot demonstratie geschonden zou worden.

De auto’s werden bekogeld met eieren en brandstof, de deuren werden opengetrokken en er werden spullen uit de auto’s gehaald, waaronder tassen en spandoeken. Er werden ook banden lekgestoken, en een auto werd door een landbouwvoertuig opgetild en heen en weer geschud, aldus Afiryie, die zelf in een bus zat die wel door de menigte kon rijden.

Relschoppers

Ook op andere toegangswegen hadden „relschoppers” blokkades opgeworpen om demonstranten tegen te houden, vertelt een politiewoordvoerder. De agenten die eigenlijk in het centrum van Staphorst ingezet zouden worden om de demonstratie goed te laten verlopen, waren nu op andere plekken nodig. Daarom was het niet veilig om de demonstranten naar het centrum te leiden, zeker nu duidelijk was dat er een groep was die geweld tegen de demonstranten wilde gebruiken, aldus de woordvoerder.

De politie en gemeente zeggen het te „betreuren” dat de demonstratie niet kon doorgaan. De politie is op zoek naar mensen die strafbare feiten hebben gepleegd. Op het moment zelf zijn geen arrestaties verricht, volgens de politie omdat de situatie te onoverzichtelijk was om te zien welke mensen verantwoordelijk waren voor bijvoorbeeld geweldpleging. De politie hoopt achteraf alsnog mensen te kunnen arresteren op basis van beelden die door omstanders zijn gemaakt.

De politie claimt goed te zijn voorbereid op ongeregeldheden: zo stond er een peloton van 48 ME’ers klaar, die ook is ingezet. De actievoerders zijn uiteindelijk onder politiebegeleiding uit Staphorst weggeleid.

KOZP-voorman Afiryie vindt dat de gemeente ook de intocht had moeten afgelasten, toen de demonstratie verboden werd. „Wij wachten al lang op de eerste gemeente die dat doet. De geweldplegers zijn nu beloond.”