Bakken met Sinterklaas? Probeer een van deze zeven recepten

Hoewel de pepernoten begin september al weer in de winkels lagen, slaat de sinterklaaskoorts sinds de intocht pas echt weer toe. Om de nervositeit van kinderen (of jezelf) te kanaliseren zette Janneke Vreugdenhil een paar van haar favoriete sint-recepten op een rij.

Zoete sinterklaasbaksels

1 Zoete herinnering aan borstplaat

Liters slagroom en bergen suiker al roerend smelten tot een massa en dat weer laten uitharden in een vormpje. Meer is het niet als je borstplaat maakt. Het geknars van suiker op de bodem van de pan bij het roeren bezorgt Janneke nog altijd warme herinneringen aan de novembermiddagen waarop ze vroeger met haar broer aan de bak ging.

In het recept geeft Janneke dé tip hoe je kunt weten of het gesmolten mengsel al klaar is om te storten.

2 Speculaasbrokken à la Jannekes moeder

Jannekes moeder is een ster in het bakken van speculaas. Dit is haar recept voor dikke speculaasbrokken, die naar gereformeerd gebruik in grote hoeveelheden werden uitgedeeld aan familie en vrienden. Nooit sloeg iemand dat aanbod af: moeders speculaas was het lekkerst van allemaal.

Janneke verklapt in het recept tevens hoe je zelf de lekkerste speculaaskruiden samenstelt. Best handig, omdat die meestal nét zijn uitverkocht als je speculaas wilt gaan bakken.

3 Kruidnoten voor volwassenen

In het najaar van 2020, het eerste najaar in coronatijd, ging men naarstig op zoek naar lichtpuntjes in een gekke tijd. Waar een straatgenoot van Janneke begin november de kerstboom al had staan, begon zij zelf vroeger dan gebruikelijk met het bakken van kruidnoten. Extra lichtpuntje: ze leukte de kruidnoten op met extra gember, wat chocola en een scheut bruine rum.

De kruidnoten zijn door de rum niet (zo) geschikt voor kinderen, maar des te meer voor volwassenen.

Heeft u een van Jannekes gerechten uitgeprobeerd en wilt u vertellen hoe dat ging en het resultaat laten zien? Stuur een foto met tekst (maximaal 200 woorden) naar janneke@nrc.nl

4 Gevulde speculaas

Het is al even geleden, maar in 2011 – en de jaren daarvoor en daarna – kregen Janneke en haar gezin jaarlijks hoog bezoek. De goedheiligman zelve maakte altijd dankbaar gebruik van het dak van hun huis, dat tegenover de school van haar kinderen staat. Voordat hij door het krappe raam op het dak klom, schotelden ze hem altijd een kop koffie en gevulde speculaas voor.

De gevulde speculaas uit dit recept kun je dus zelfs prima aan de Sint voorschotelen

Hartig heerlijk avondje

5 Sinterklaas fondue

Toegegeven, het is niet aan iedereen besteed, maar voor wie wel van kaasfonduen houdt heeft Janneke een ultiem recept in petto. Voor haar was kaasfonduen jarenlang traditie met Sinterklaas, maar in de loop van de jaren raakte het uit haar systeem. Tot ze hernieuwde energie vond en de oude traditie in een nieuwe vorm goot: het werd een heerlijk avondje.

Welke kaas Janneke graag gebruikt en wat ze doet om het kaasgeweld enigszins in te dammen, vertelt ze in het recept.

6 Ingemaakte wortels

Welke ouder treft er geen overgebleven winterpenen aan in de schoenen die gezet worden, omdat Sinterklaas’ paard O Zo Snel zijn buik kennelijk al vol had van het draven op de daken? Gelukkig lenen dergelijke wortelen zich uitstekend om in te maken in een mooie pot. Leuk voor jezelf, maar ook leuk om cadeau te doen aan een (mede)foodie.

De wortelen smaken verrukkelijk tussen een sandwich of in een salade, maar kunnen ook prima uit het vuistje gegeten worden.

Sint met een tik

7 Warme sinterklaasdrankjes

Bij alle sinterklaaslekkernijen moet natuurlijk ook wat gedronken kunnen worden. Janneke verzamelde drie oud-Hollandse, hartverwarmende drankjes in één overzicht: bisschopswijn, slemp en warme chocolademelk. Die laatste twee zijn alcoholvrij en daarmee heel geschikt voor jonge hulpsinterklazen en -pieten.

Als bonus geeft ze na de drankrecepten een tegenhanger bij de zoetigheid: een hartige banketletter met saucijs, appel en salie.

