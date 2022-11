Infantino baart opzien en noemt westerse kritiek op Qatar ‘racisme’

FIFA-baas Gianni Infantino heeft hard uitgehaald naar alle kritiek op WK-organisator Qatar. Een dag voor de openingswedstrijd voor het omstreden voetbaltoernooi deed de Zwitser enkele opmerkelijke uitspraken. Infantino noemde kritiek op de Golfstaat „ontzettend onrechtvaardig” en hij betitelde het als „puur racisme”. In aanloop naar het toernooi zijn duizenden gastarbeiders gestorven vanwege de beroerde omstandigheden waaronder ze werkten.

Infantino opende het persmoment als volgt: „Vandaag voel ik me Qatari. Ik voel me Arabier. Ik voel me gay. Ik voel me gehandicapt. Ik voel me een arbeidsmigrant.” Vervolgens begon hij over de „moeilijke” arbeidsomstandigheden in Qatar en de kritiek daarop. „Voor wat Europa de afgelopen 3.000 jaar heeft gedaan, zouden we de komende 3.000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan anderen de les gaan lezen? Puur racisme. Jullie in het Westen zijn hypocriet en hebben een dubbele moraal.”

De uitspraken van Infantino zijn opvallend, omdat hij deelnemende landen vooraf juist had verzocht het toernooi te depolitiseren en zich zo min mogelijk te mengen in „ideologische en politieke gevechten”. Desalniettemin liet de Zwitser zelf zich al verschillende keren politiek uit, hij pleitte onder meer voor een wapenstilstand in Oekraïne.

Ook sprak de FIFA-baas over discriminatie in Qatar. Infantino stelde dat gevoel te herkennen omdat hij vroeger zou zijn gepest vanwege zijn rode haar. De golfstaat ligt onder vuur bij mensenrechtenorganisaties vanwege het vijandige klimaat richting de lhbti-gemeenschap. Zo is „homoseksueel gedrag” strafbaar.