Waarom we accenten hebben

Why can't I change my accent? Deze podcast luister je ook in onze app

Als kind vroeg ik mijn vader hoe het kan dat mensen uit andere landen met een accent spreken – iets wat me was opgevallen bij de nieuwe Spaanse buurvrouw. „Dat is gewoon zo”, reageerde hij, om zijn aandacht bij de voetbalwedstrijd op het tv-scherm voor hem te houden - dat begreep ik ik later. Het antwoord veroorzaakte destijds veel frustratie, en de kwestie hield me nog weken bezig.

Ik werd eraan herinnerd toen ik naar de aflevering Why can’t I change my accent? van Crowd Science luisterde, een podcast van de BBC World Service waarin met behulp van wetenschappers uit de hele wereld allerlei vragen van luisteraars besproken worden. Zo kreeg ook ik mijn langverwachte antwoord.

CrowdScience, wekelijks afleveringen van zo’n 30 min, BBC World Service.