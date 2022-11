VVD-leden steunen ‘spreidingswet’ voor asielzoekers

Een meerderheid van de VVD-leden op het partijcongres heeft voor de zogenoemde ‘spreidingswet’ van het kabinet gestemd. Met die wet wil de coalitie asielzoekers evenredig over het land verdelen en gemeenten desnoods kunnen dwingen om vluchtelingen op te nemen. De maatregel lag lange tijd gevoelig binnen de VVD, maar zaterdag op een partijcongres stemde 77 procent van de aanwezige leden voor de wet. De steun is een opsteker voor staatssecretaris Eric van den Burg (Asiel, VVD).

Lees ook VVD’ers kijken met spanning uit naar congres: ‘Het moet geen schreeuwwedstrijd worden’

Van den Burg wilde de wet al veel eerder presenteren om zo de asielopvangcrisis te kunnen bedwingen. De Tweede Kamerfractie van de partij wilde het plan echter lange tijd niet steunen. Dat een meerderheid van de leden zaterdag wel voor stemt, noemt Van den Burg „heel erg fijn”. Een andere motie die opriep tot het beperken van de instroom van asielzoekers werd ook gesteund. „Daar gaan we de komende tijd aan werken.”

Partijleider en premier Mark Rutte sprak zaterdagochtend als eerste op de partijbijeenkomst in de voormalige Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Eerder ging Rutte al met de Kamerfractie in gesprek over het asielbeleid. Zaterdag stelde hij dat het aantal vluchtelingen naar Nederland „substantieel” omlaag moet. De premier noemde het „een fout” dat er te weinig aandacht is geweest voor het stijgende aantal asielzoekers. Zonder concrete maatregelen te presenteren, beloofde Rutte zich wel „persoonlijk” in te zetten om het aantal asielaanvragen te beperken.