Sigrid Kaag: ‘Bij recessie geen nieuwe steunpakketten’

Als de economische krimp doorzet en Nederland in een recessie belandt dan is het onverstandig om opnieuw miljarden uit te trekken om koopkrachtdaling van burgers te blijven compenseren. Met die „ongemakkelijke boodschap”, sprak minister van Financiën Sigrid Kaag zaterdagmiddag het congres van haar partij D66 toe. „Anders dan bij corona kunnen we niet elke tegenslag op ons nemen.”

Op Prinsjesdag nam het kabinet-Rutte IV het besluit om de hoog oplopende energierekeningen te compenseren met de invoering van een prijsplafond. De rekening van die maatregel zal hoog zijn, al is het precieze bedrag nog niet bekend. Begin oktober taxeerde Kaag die zelf tussen de 10 en 40 miljard euro in 2023. Voor de jaren daarna heeft het kabinet nog geen toezeggingen over koopkrachtreparatie willen doen, terwijl het reëel is dat de

energieprijzen ook na volgend jaar hoog zullen blijven.

Afgelopen week maakte het CBS bekend dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal met 0,2 procent is gekrompen – een beperkte krimp, maar wel een grotere daling ten opzichte van andere West-Europese landen. „De kans op een recessie neemt toe”, zei Kaag hier zaterdag over. „Het eerlijke verhaal is dat wij deze crisis allemaal zullen voelen.” Officieel is er sprake van een recessie als de economie twee kwartalen achter elkaar krimpt.

Dat betekent, zei Kaag in De Doelen in Rotterdam, dat het kabinet niet bezig kan blijven om kostbare noodmaatregelen te nemen. „Nog grotere steunpakketten jagen de inflatie onbedoeld verder aan. We willen de rekening toch niet neerleggen bij toekomstige generaties?”

De overheidsfinanciën staan er op dit moment goed voor, met een relatief lage staatsschuld, maar dat kan volgens de minister van Financiën „snel omslaan” als we te grote jaarlijkse tekorten krijgen en de rente blijft oplopen. „Om te voorkomen dat we in een crisissituatie moeten bezuinigen”, wil Kaag ervoor zorgen dat de inkomsten op peil blijven met de overheidsuitgaven. „Wat we met de ene hand uitgeven moet eerst met de andere zijn binnengekomen. Dat is de les die we uit het verleden hebben geleerd.”

Forse kritiek op minister Adema

Op hetzelfde partijcongres haalde D66-Kamerlid Tjeerd de Groot opnieuw uit naar de nieuwe minister van Landbouw Piet Adema (ChristenUnie). Zonder Adema bij naam te noemen, verweet de Groot dat de landbouwminister geen werk maakt van de omslag naar duurzame ‘kringlooplandbouw’, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

„Ik heb een presentatie gehouden op het ministerie over hoe je dat zou kúnnen doen. Elk debat gaat over de vraag hoe je dat zou kúnnen doen. Ik ga de regio in om te vertellen over hoe je het zou kúnnen doen. Maar er is een minister aangesteld die het niet doet, en dat vind ik heel frustrerend”, zei De Groot over Adema.

De Groot heeft ook weinig vertrouwen in het Landbouwakkoord dat minister Adema begin volgend jaar wil sluiten met de boeren, onder meer over de aanpak van stikstof. „Als je hoogste doel is als minister om goede vrienden te worden met de doelgroep waar het over gaat, dat gaat niet lukken. Want het is heel ingrijpend'', zei De Groot over Adema.

De Groot zei te proberen om minister Adema „bij de les'' te houden. Maar: het wordt „knokken”.

