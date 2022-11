Schermpjes oud, lichtshow oud, design verjaard

Ik bespreek niet alle auto’s die ik rijd. Niet allemaal zijn ze op nuts- of amusementswaarde even urgent, maar ik heb de opdracht bij te blijven. Zo vul ik buiten de schijnwerpers periodiek de gaten in het proefritten-cv. Vorige maand deed ik dat met de Hyundai Kona Hybrid. Hij is er sinds 2019. In het evolutietempo van de mode is dat prehistorie: schermpjes oud, lichtshow voor en achter oud, design verjaard. Die hoefde dus niet per se in de krant. Maar onderweg deed ik een merkwaardige ontdekking die het autootje verrassend actualiseerde. Het is namelijk een superzuinig Koreaantje. Bij mij gaf de boordcomputer na een week vol rustig regioverkeer maar inclusief de lange snelwegrit van importeur naar huis een spectaculair gemiddelde van 1 op 22,2 aan.

Dan ga je rekenen. De brandstofprijzen zijn dagkoersen, maar hier tank ik as we speak de auto vol voor 1,94 euro per liter. Voor 100 kilometer kom ik uit met 4,5 liter E10. Die kosten me dan 8 euro 73. Daarmee is, nee maar, de tijd voorbij dat ik met mijn elektrische BMW’tje iedereen uitlachte. Want als dat 15 kWh op 100 kilometer verbruikt, kom ik door de hard stijgende energieprijzen ernstig in de buurt van het bedrag dat ik met een hybride Kona bij de pomp neertel.

De prijzen per kWh verschillen sterk, maar een gemiddelde van 50 cent is intussen realistisch voor de stekkerrijder die behalve thuis ook stroom tapt bij ‘goedkope’ publieke laadpalen en de tot ruim twee keer zo dure snelladers. Dan zit je voor mijn i3 dus al op 7,50 euro per 100 kilometer – and rising. Stijgt mijn verbruik in de winter naar 17 of 18 kWh, dan is de hybride Kona even duur als mijn BMW. Zo heet hebben wij EV-rijders de soep niet eerder gegeten.

Comeback

Uiteraard geniet ik als EV-rijder onverminderd de andere emolumenten van het stekkerprivilege. Tot 2025 géén wegenbelasting, minimale onderhoudskosten. Daarbij een gezien de toekomstige vraag náár en het beperkte aanbod ván elektrische occasions waarschijnlijk bescheiden afschrijving, waarop het eventuele capaciteitsverlies van de batterij een vermoedelijk geringe invloed heeft. Maar de economische voorsprong van de stekkerauto wordt door de bizarre geopolitieke situatie dus snel kleiner, ook bij Hyundai. Een Kona Hybrid is er vanaf 31.000 euro, de goedkoopste elektrische Kona met de kleine 39 kWh-accu kost 6.000 meer. Ho, wacht even: die is niet leverbaar. Het chiptekort, de grondstoffen, je snapt. De enige elektrische Kona die je nu kunt bestellen is de duurste, 47.000 euro. Wel met de grote 64 kWh-accu, meer vermogen en een veel grotere actieradius. Maar voor dat geld komen particulieren in 2023 niet meer in aanmerking voor de 2.950 euro overheidssubsidie op EV’s, die immers geldt voor stekkerauto’s tot maximaal 45.000 euro. Kortom, de hybrides zouden op korte termijn weleens een geweldige comeback kunnen maken. In een vergrijzend land hebben de minder veranderingsgezinde senioren, en senioren is een ander woord voor mensen die nog nieuwe auto’s kunnen kopen, toch al weinig zin in kleumen bij de laadpaal. Anderzijds hadden ze het risico misschien wel aangedurfd wanneer elektrisch rijden structureel goedkoper was geweest. Dat bleek tot nu toe de meest effectieve strategie om voordeeljagers en treuzelaars over de streep te trekken. Bijtellingvoordeel en aankoopsubsidie bewezen hun doel. Hoe wil je, nu beide worden afgebouwd, de massa nog enthousiasmeren voor elektrische auto’s die het gros van de kopers zich zelfs met fiscale tegemoetkomingen niet kan veroorloven? Voor de gang in het verduurzamingsproces moet elektrisch rijden voorlopig substantieel aantrekkelijker blijven.

Helaas worden EV’s nu rap duurder en escaleren de levertijden. Op populaire modellen als de Kia EV6 moet je tot negen maanden wachten. Met een recessie in aantocht verslechtert de marktpositie van elektrische auto’s dramatisch en daar is voorlopig geen oplossing voor.

Nou ja, het compromis van de hybride. Zeker, de benzineprijzen kunnen weer dramatisch stijgen, maar dan stijgen de stroomprijzen net zo hard mee. En het is een fijn autootje hoor, dat Kona’tje. In mijn glazen bol zie ik de marktaandelen per model voor volgend jaar al fors verschuiven. Misschien maakt zelfs de gekke Prius een comeback. Die is nog zuiniger dan de Hyundai. En weet je wat? Het hybride Kona’tje is wel snel leverbaar. Zonder subsidie, klopt. Maar die 2.950 euro onderhandelt u er heus wel uit. De dealer snakt naar klanten.

Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid Premium Motor viercilinder benzinemotor, 1.580 cc, elektromotor Maximum koppel 265 Nm Systeemvermogen 141 pk Aandrijving voor Transmissie automaat Topsnelheid 161 km/u Acceleratie 0 – 100 11 seconden Verbruik gemiddeld 5,1 l/ 100 km (fabrieksopgave) CO 2 -uitstoot 115 g/km Energielabel A Basisprijs Hybrid 31.195 euro Prijs testauto 37.495 euro