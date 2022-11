De kale man stond zoals elke dag luid bellend op het perron. Hij sprak over doelstellingen, risico-analyses en opschalen. Na een paar minuten sloot hij af: „En volgende maand is mijn ondergebit aan de beurt.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl